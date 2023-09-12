https://ria.ru/20230912/vino-1895971665.html

Винодельни Кубани будут работать бесплатно на "Черноморской винной неделе"

Винодельни Кубани будут работать бесплатно на "Черноморской винной неделе" - РИА Новости, 12.09.2023

Винодельни Кубани будут работать бесплатно на "Черноморской винной неделе"

Кубанские винодельни будут работать бесплатно в рамках "Черноморской винной недели", которая состоится с 25 сентября по 1 октября, гостей также ждут концерты,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:53

2023-09-12T21:53

2023-09-12T21:53

краснодарский край

абрау-дюрсо

абрау-дюрсо

краснодарский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836906839_0:0:3080:1732_1920x0_80_0_0_2967545614aae0e63df25852b4ed51b5.jpg

КРАСНОДАР, 12 сен – РИА Новости. Кубанские винодельни будут работать бесплатно в рамках "Черноморской винной недели", которая состоится с 25 сентября по 1 октября, гостей также ждут концерты, модные показы, гастрономические мастер-классы и занятия по винной йоге, сообщили в пресс-службе краевой администрации. "В рамках "Черноморской винной недели" для туристов будут бесплатно работать кубанские винодельни. Эногастрономический (сочетание вина и еды - ред.) фестиваль впервые проведут по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" с 25 сентября по 1 октября. Мероприятие станет одним из крупнейших событий отрасли на Юге России… Организатор фестиваля – министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края", - говорится в сообщении. Отмечается, что порядка 20 виноделен края проведут туры для участников. Посетители познакомятся с традициями изготовления вина и продегустируют продукцию. Гости научатся различать ароматы вин и смогут поучаствовать в фотосессии на фоне виноградных плантаций. В финальные три дня фестиваля на двух сценах в Абрау-Дюрсо выступят биг-бэнд Георгия Гараняна, джазовый оркестр Ильи Филиппова, диджеи, творческие и музыкальные коллективы края. Состоятся модные показы известных дизайнеров, выступления театральных трупп и уличных артистов. Гостей ждут выступления кавер-группы "Mariachi Los Panchos" и гитарный квартет "Фиеста". В последний день состоится "Винный забег", где участники смогут бежать на время или идти пешком, "наслаждаясь прекрасными видам и вином", добавляют в пресс-службе. В рамках "Черноморской винной недели" в парке "Абрау-Дюрсо" проведут гастрономические мастер-классы от шеф-поваров и занятия по винной йоге. На озере пройдет костюмированный заплыв на SUP-бордах и парусная регата. Все три дня на площадке будет проходить игра "Шардоне Гоу" – поиск кладов по картам и подсказкам. Гости винной недели смогут приобрести продукты на фермерской ярмарке и сувениры ремесленников. Вход на фестиваль свободный. На ряд мероприятий необходима предварительная регистрация, уточняют власти.

https://ria.ru/20230904/kuban-1894190484.html

https://ria.ru/20230911/konstruktor-1895687684.html

абрау-дюрсо

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абрау-дюрсо, абрау-дюрсо, краснодарский край