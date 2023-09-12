https://ria.ru/20230912/video-1895723835.html
Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области
Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023
Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области
Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала первое видео самолета в Новосибирской области после экстренной посадки в поле. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:32
2023-09-12T07:32
2023-09-12T12:18
происшествия
новосибирская область
airbus a320
уральские авиалинии
западно-сибирская транспортная прокуратура
аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
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КЕМЕРОВО, 12 сен – РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала первое видео самолета в Новосибирской области после экстренной посадки в поле. На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен самолет, приземлившийся в поле. На заднем плане видна лесополоса. Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал. По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.
https://ria.ru/20230912/samolet-1895721369.html
новосибирская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новосибирская область, airbus a320, уральские авиалинии, западно-сибирская транспортная прокуратура, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области
Происшествия, Новосибирская область, Airbus A320, Уральские авиалинии, Западно-Сибирская транспортная прокуратура, Аварийная посадка A320 на поле в Новосибирской области
Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области
Опубликовано первое видео Airbus-A320, севшего в поле в Новосибирской области