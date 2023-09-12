https://ria.ru/20230912/video-1895723835.html

Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области

Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области - РИА Новости, 12.09.2023

Опубликовано первое видео самолета, севшего в поле в Новосибирской области

Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала первое видео самолета в Новосибирской области после экстренной посадки в поле. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:32

2023-09-12T07:32

2023-09-12T12:18

происшествия

новосибирская область

airbus a320

уральские авиалинии

западно-сибирская транспортная прокуратура

аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области

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КЕМЕРОВО, 12 сен – РИА Новости. Западно-Сибирская транспортная прокуратура опубликовала первое видео самолета в Новосибирской области после экстренной посадки в поле. На видео, размещенном в Telegram-канале ведомства, запечатлен самолет, приземлившийся в поле. На заднем плане видна лесополоса. Ранее сообщалось, что самолет Airbus-A320 "Уральских авиалиний" не смог сесть в пункте назначения и запросил посадку в новосибирском аэропорту. Позже самолет сел в поле в Убинском районе Новосибирской области, никто из находившихся на борту не пострадал. По данному факту Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

https://ria.ru/20230912/samolet-1895721369.html

новосибирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, новосибирская область, airbus a320, уральские авиалинии, западно-сибирская транспортная прокуратура, аварийная посадка a320 на поле в новосибирской области