https://ria.ru/20230912/vef-1895813630.html

В Новосибирске собрали первый монгольский самолет

В Новосибирске собрали первый монгольский самолет - РИА Новости, 12.09.2023

В Новосибирске собрали первый монгольский самолет

Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:05

2023-09-12T13:05

2023-09-12T13:05

экономика

новосибирск

монголия

россия

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев. "Монгольская компания с интересным названием "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрала первый монгольский самолет "Легенда" в нашем Новосибирске. И сейчас стоит вопрос показа его возможностей в Монголии в целях развития туризма и не только", - сказал Васильев, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия". Он отметил, что нужно ускорить презентацию возможностей нового самолета в преддверии двадцать пятого заседания российско-монгольской межправкомиссии, которая пройдет под председательством зампредседателя правительства РФ Виктории Абрмаченко и вице-премьера и министра экономики и развития Монголии Хурэлбаатара. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html

https://ria.ru/20230912/plenary-1895752936.html

новосибирск

монголия

россия

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экономика, новосибирск, монголия, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023