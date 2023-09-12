https://ria.ru/20230912/vef-1895813630.html
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет - РИА Новости, 12.09.2023
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет
Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:05
2023-09-12T13:05
2023-09-12T13:05
экономика
новосибирск
монголия
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев. "Монгольская компания с интересным названием "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрала первый монгольский самолет "Легенда" в нашем Новосибирске. И сейчас стоит вопрос показа его возможностей в Монголии в целях развития туризма и не только", - сказал Васильев, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия". Он отметил, что нужно ускорить презентацию возможностей нового самолета в преддверии двадцать пятого заседания российско-монгольской межправкомиссии, которая пройдет под председательством зампредседателя правительства РФ Виктории Абрмаченко и вице-премьера и министра экономики и развития Монголии Хурэлбаатара. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новосибирск, монголия, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Новосибирск, Монголия, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет
В Новосибирске собрали самолет по заказу "Монголиан Айркрафт Индастриз"
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев.
"Монгольская компания с интересным названием "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрала первый монгольский самолет "Легенда" в нашем Новосибирске. И сейчас стоит вопрос показа его возможностей в Монголии в целях развития туризма и не только", - сказал Васильев, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия".
На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023
Он отметил, что нужно ускорить презентацию возможностей нового самолета в преддверии двадцать пятого заседания российско-монгольской межправкомиссии, которая пройдет под председательством зампредседателя правительства РФ Виктории Абрмаченко и вице-премьера и министра экономики и развития Монголии Хурэлбаатара.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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