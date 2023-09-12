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В Новосибирске собрали первый монгольский самолет - РИА Новости, 12.09.2023
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13:05 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/vef-1895813630.html
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет - РИА Новости, 12.09.2023
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет
Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:05
2023-09-12T13:05
экономика
новосибирск
монголия
россия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев. "Монгольская компания с интересным названием "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрала первый монгольский самолет "Легенда" в нашем Новосибирске. И сейчас стоит вопрос показа его возможностей в Монголии в целях развития туризма и не только", - сказал Васильев, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия". Он отметил, что нужно ускорить презентацию возможностей нового самолета в преддверии двадцать пятого заседания российско-монгольской межправкомиссии, которая пройдет под председательством зампредседателя правительства РФ Виктории Абрмаченко и вице-премьера и министра экономики и развития Монголии Хурэлбаатара. VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/vef-2023-1895747376.html
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новосибирск
монголия
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экономика, новосибирск, монголия, россия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Новосибирск, Монголия, Россия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
В Новосибирске собрали первый монгольский самолет

В Новосибирске собрали самолет по заказу "Монголиан Айркрафт Индастриз"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМост на остров Русский во Владивостоке
Мост на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Мост на остров Русский во Владивостоке . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Первый монгольский самолет по заказу компании "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрали в Новосибирске, заявил на ВЭФ торговый представитель РФ в Монголии Максим Васильев.
"Монгольская компания с интересным названием "Монголиан Айркрафт Индастриз" собрала первый монгольский самолет "Легенда" в нашем Новосибирске. И сейчас стоит вопрос показа его возможностей в Монголии в целях развития туризма и не только", - сказал Васильев, выступая на сессии Восточного экономического форума "Россия - Монголия".
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На пути к сотрудничеству, миру и процветанию: ключевые моменты ВЭФ-2023
10:30
Он отметил, что нужно ускорить презентацию возможностей нового самолета в преддверии двадцать пятого заседания российско-монгольской межправкомиссии, которая пройдет под председательством зампредседателя правительства РФ Виктории Абрмаченко и вице-премьера и министра экономики и развития Монголии Хурэлбаатара.
VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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ЭкономикаНовосибирскМонголияРоссияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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