https://ria.ru/20230912/usloviya-1895740382.html
Путин призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке
Путин призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке
Нужно постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке, доступные как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса, заявил президент России... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:19
2023-09-12T09:19
2023-09-12T09:48
экономика
дальний восток
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Нужно постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке, доступные как для малого и среднего, так и для крупного бизнеса, заявил президент России Владимир Путин."Мощная сырьевая база экономического развития, которую мы закладываем, позволяет нам идти вперед, увеличивать глубину переработки ресурсов, как говорят специалисты, наращивать добавленную стоимость на отечественных предприятиях, в том числе на Дальнем Востоке, вот это главное. Для этого необходимо постоянно улучшать условия для ведения бизнеса в макрорегионе, удерживать их на глобально-конкурентном уровне, обеспечивать длинное и дешевое финансирование инвестиционных проектов, доступное как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных производственных компаний, во всех сферах и отраслях, территориях и районах", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/investitsii-1895739814.html
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экономика, дальний восток, владимир путин, россия, вэф-2023
Экономика, Дальний Восток, Владимир Путин, Россия, ВЭФ-2023
Путин призвал постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке
Путин: необходимо постоянно улучшать условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке