https://ria.ru/20230912/usa-1895789114.html

Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится

Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится

Кто будет избран в США на выборах президента, Россия не знает, но кто бы это ни был, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится, заявил... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:40

2023-09-12T11:40

2023-09-12T11:40

политика

россия

сша

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кто будет избран в США на выборах президента, Россия не знает, но кто бы это ни был, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в Америке очень много людей, которые хотят выстраивать с Россией хорошие дружеские деловые отношения и, более того, разделяют многие позиции нашей страны, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения традиционных ценностей. "И у нас много там друзей и много единомышленников, но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо, и кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже и сказал, вектор антироссийской политики США", - заявил Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, сша, владимир путин, вэф-2023