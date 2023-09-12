Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится
Путин: кто будет избран президентом США, России неведомо, но ничего не изменится
© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кто будет избран в США на выборах президента, Россия не знает, но кто бы это ни был, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в Америке очень много людей, которые хотят выстраивать с Россией хорошие дружеские деловые отношения и, более того, разделяют многие позиции нашей страны, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения традиционных ценностей.
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"И у нас много там друзей и много единомышленников, но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо, и кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже и сказал, вектор антироссийской политики США", - заявил Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
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