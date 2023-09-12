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Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится - РИА Новости, 12.09.2023
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11:40 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/usa-1895789114.html
Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится
Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится
Кто будет избран в США на выборах президента, Россия не знает, но кто бы это ни был, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:40
2023-09-12T11:40
политика
россия
сша
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кто будет избран в США на выборах президента, Россия не знает, но кто бы это ни был, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в Америке очень много людей, которые хотят выстраивать с Россией хорошие дружеские деловые отношения и, более того, разделяют многие позиции нашей страны, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения традиционных ценностей. "И у нас много там друзей и много единомышленников, но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо, и кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже и сказал, вектор антироссийской политики США", - заявил Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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политика, россия, сша, владимир путин, вэф-2023
Политика, Россия, США, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин: вектор антироссийской политики Вашингтона после выборов не изменится

Путин: кто будет избран президентом США, России неведомо, но ничего не изменится

© AP Photo / Jose Luis MaganaРабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
Рабочий устанавливает флаги возле Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Кто будет избран в США на выборах президента, Россия не знает, но кто бы это ни был, вектор антироссийской политики Вашингтона все равно не изменится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства отметил, что в Америке очень много людей, которые хотят выстраивать с Россией хорошие дружеские деловые отношения и, более того, разделяют многие позиции нашей страны, прежде всего, конечно, с точки зрения сохранения традиционных ценностей.
«
"И у нас много там друзей и много единомышленников, но, конечно, их подавляют. Поэтому кто там будет избран, нам неведомо, и кто бы ни был избран, вряд ли изменится, как я уже и сказал, вектор антироссийской политики США", - заявил Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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