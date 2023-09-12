https://ria.ru/20230912/usa-1895787644.html

Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США

Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США - РИА Новости, 12.09.2023

Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США

Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:37

2023-09-12T11:37

2023-09-12T11:37

сша

россия

владимир путин

в мире

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской внешней политике не будет. "Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, владимир путин, в мире, вэф-2023