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Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США - РИА Новости, 12.09.2023
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11:37 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/usa-1895787644.html
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США
Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
сша
россия
владимир путин
в мире
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской внешней политике не будет. "Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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сша, россия, владимир путин, в мире, вэф-2023
США, Россия, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2023
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США

Путин: принципиальных изменений во внешней политике США после выборов не будет

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской внешней политике не будет.
«
"Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
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