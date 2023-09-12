https://ria.ru/20230912/usa-1895787644.html
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США - РИА Новости, 12.09.2023
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США
Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
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владимир путин
в мире
вэф-2023
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о предстоящих выборах президента в США, заявил, что принципиальных изменений на российском направлении в американской внешней политике не будет. "Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, владимир путин, в мире, вэф-2023
США, Россия, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2023
Путин прокомментировал ситуацию с выборами в США
Путин: принципиальных изменений во внешней политике США после выборов не будет