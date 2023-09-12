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ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/uran-1895908427.html
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 12.09.2023
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:35
2023-09-12T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
идзуми накамицу
оон
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 12 сен - РИА Новости. ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. "Мы принимаем к сведению сообщения о передаче боеприпасов с обедненным ураном для танков украинским силам", - сказала Накамицу. При этом она не дала никаких оценок таким поставкам.
https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html
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в мире, идзуми накамицу, оон, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Идзуми Накамицу, ООН, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном

ООН приняла к сведению сообщения о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas PerezСнаряды с обедненным ураном на территории военного склада
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : U.S. Air National Guard / Staff Sgt. Nicholas Perez
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 сен - РИА Новости. ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.
"Мы принимаем к сведению сообщения о передаче боеприпасов с обедненным ураном для танков украинским силам", - сказала Накамицу. При этом она не дала никаких оценок таким поставкам.
Снаряды с обедненным ураном на территории военного склада в штате Юта, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Эксперт опроверг слова США о "безопасности" снарядов с обедненным ураном
8 сентября, 03:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИдзуми НакамицуООНУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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