https://ria.ru/20230912/uran-1895908427.html

ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном

ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 12.09.2023

ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном

ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:35

2023-09-12T17:35

2023-09-12T17:35

специальная военная операция на украине

в мире

идзуми накамицу

оон

украина

ситуация в днр и лнр

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ООН, 12 сен - РИА Новости. ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. "Мы принимаем к сведению сообщения о передаче боеприпасов с обедненным ураном для танков украинским силам", - сказала Накамицу. При этом она не дала никаких оценок таким поставкам.

https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html

украина

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, идзуми накамицу, оон, украина, ситуация в днр и лнр