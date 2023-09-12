https://ria.ru/20230912/uran-1895908427.html
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном - РИА Новости, 12.09.2023
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:35
2023-09-12T17:35
2023-09-12T17:35
специальная военная операция на украине
в мире
идзуми накамицу
оон
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_0:185:3310:2047_1920x0_80_0_0_c2df4470e3b9207b1ce23548e6891758.jpg
ООН, 12 сен - РИА Новости. ООН приняла к сведению сообщения о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, заявила на заседании СБ ООН заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу. "Мы принимаем к сведению сообщения о передаче боеприпасов с обедненным ураном для танков украинским силам", - сказала Накамицу. При этом она не дала никаких оценок таким поставкам.
https://ria.ru/20230908/snaryady-1894875212.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877775153_290:0:3019:2047_1920x0_80_0_0_bec04ac317e048db7b6b54118d462fb1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, идзуми накамицу, оон, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Идзуми Накамицу, ООН, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
ООН прокомментировала сообщения о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном
ООН приняла к сведению сообщения о передаче Украине снарядов с обедненным ураном