https://ria.ru/20230912/ukraina-1895973487.html

Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети

Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 12.09.2023

Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети

Хамство главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес немецкой коллеги Анналены Бербок после отказа Берлина поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus вызвало возмущение... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:09

2023-09-12T22:09

2023-09-12T22:32

специальная военная операция на украине

украина

германия

берлин (город)

дмитрий кулеба

анналена бербок

вооруженные силы украины

северный поток

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хамство главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес немецкой коллеги Анналены Бербок после отказа Берлина поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus вызвало возмущение читателей сайта газеты Kronen Zeitung.Накануне на совместной пресс-конференции Бербок заявила, что ФРГ пока не готова передать Украине дальнобойное оружие, на что Кулеба ответил, что Германия просто теряет время и рано или поздно все равно поможет Киеву."Вы все равно это сделаете". Даже ни один из членов партий прошлых лет не сравнится с ним — это столь редкое хамство", — написал пользователь Matteo."Поведение Украины, как всегда, недопустимо. И всегда сопровождается безумным аргументом, что в результате поставок оружия погибнет меньше людей. С точки зрения логики это утверждение — дешевая ложь", — добавил Endresstrasse."Кстати, я сейчас отдыхаю в Хорватии и спрашиваю себя, почему толстый украинец со всей своей семьей и новеньким мерседесом может проводить здесь прекрасные дни в хорошую погоду, в то время как его соотечественники воюют и умирают у себя дома?" — написал пользователь BP-2022."Кулеба действительно обнаглел... И Германия настолько слаба, что даже ничего не говорит об этом... Почему никто с немецкой стороны не спрашивает, что случилось с Северными потоками, господин Кулеба?" — подчеркнул Dhaerov."Из такой выходки можно сделать только два вывода. Либо они уже лишились рассудка, либо за ними стоит какая-то другая контролирующая сила, которая рассматривает Германию как 51-ю федеральную землю", — резюмировал пользователь под ником spitel.Главным спорным пунктом поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине для применения в зоне боевых действий является дальность действия этого оружия, составляющая 500 километров. В немецком правительстве с августа обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов вглубь российской территории. На данный момент новых решений по поставкам не принято.

https://ria.ru/20230911/taurus-1895602657.html

https://ria.ru/20230912/ugroza-1895704976.html

украина

германия

берлин (город)

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украина, германия, берлин (город), дмитрий кулеба, анналена бербок, вооруженные силы украины, северный поток