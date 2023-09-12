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Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:09 12.09.2023 (обновлено: 22:32 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895973487.html
Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети
Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети - РИА Новости, 12.09.2023
Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети
Хамство главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес немецкой коллеги Анналены Бербок после отказа Берлина поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus вызвало возмущение... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:09
2023-09-12T22:32
специальная военная операция на украине
украина
германия
берлин (город)
дмитрий кулеба
анналена бербок
вооруженные силы украины
северный поток
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хамство главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес немецкой коллеги Анналены Бербок после отказа Берлина поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus вызвало возмущение читателей сайта газеты Kronen Zeitung.Накануне на совместной пресс-конференции Бербок заявила, что ФРГ пока не готова передать Украине дальнобойное оружие, на что Кулеба ответил, что Германия просто теряет время и рано или поздно все равно поможет Киеву."Вы все равно это сделаете". Даже ни один из членов партий прошлых лет не сравнится с ним — это столь редкое хамство", — написал пользователь Matteo."Поведение Украины, как всегда, недопустимо. И всегда сопровождается безумным аргументом, что в результате поставок оружия погибнет меньше людей. С точки зрения логики это утверждение — дешевая ложь", — добавил Endresstrasse."Кстати, я сейчас отдыхаю в Хорватии и спрашиваю себя, почему толстый украинец со всей своей семьей и новеньким мерседесом может проводить здесь прекрасные дни в хорошую погоду, в то время как его соотечественники воюют и умирают у себя дома?" — написал пользователь BP-2022."Кулеба действительно обнаглел... И Германия настолько слаба, что даже ничего не говорит об этом... Почему никто с немецкой стороны не спрашивает, что случилось с Северными потоками, господин Кулеба?" — подчеркнул Dhaerov."Из такой выходки можно сделать только два вывода. Либо они уже лишились рассудка, либо за ними стоит какая-то другая контролирующая сила, которая рассматривает Германию как 51-ю федеральную землю", — резюмировал пользователь под ником spitel.Главным спорным пунктом поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине для применения в зоне боевых действий является дальность действия этого оружия, составляющая 500 километров. В немецком правительстве с августа обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов вглубь российской территории. На данный момент новых решений по поставкам не принято.
https://ria.ru/20230911/taurus-1895602657.html
https://ria.ru/20230912/ugroza-1895704976.html
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украина, германия, берлин (город), дмитрий кулеба, анналена бербок, вооруженные силы украины, северный поток
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Берлин (город), Дмитрий Кулеба, Анналена Бербок, Вооруженные силы Украины, Северный поток

Обнаглел. Выходка Кулебы на встрече с Бербок шокировала пользователей Сети

© AP Photo / Andrew KravchenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Хамство главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в адрес немецкой коллеги Анналены Бербок после отказа Берлина поставить ВСУ крылатые ракеты Taurus вызвало возмущение читателей сайта газеты Kronen Zeitung.
Накануне на совместной пресс-конференции Бербок заявила, что ФРГ пока не готова передать Украине дальнобойное оружие, на что Кулеба ответил, что Германия просто теряет время и рано или поздно все равно поможет Киеву.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Кулеба заявил, что готов сделать все для скорейшего получения ракет Taurus
11 сентября, 15:35
"Вы все равно это сделаете". Даже ни один из членов партий прошлых лет не сравнится с ним — это столь редкое хамство", — написал пользователь Matteo.
"Поведение Украины, как всегда, недопустимо. И всегда сопровождается безумным аргументом, что в результате поставок оружия погибнет меньше людей. С точки зрения логики это утверждение — дешевая ложь", — добавил Endresstrasse.
"Кстати, я сейчас отдыхаю в Хорватии и спрашиваю себя, почему толстый украинец со всей своей семьей и новеньким мерседесом может проводить здесь прекрасные дни в хорошую погоду, в то время как его соотечественники воюют и умирают у себя дома?" — написал пользователь BP-2022.
"Кулеба действительно обнаглел... И Германия настолько слаба, что даже ничего не говорит об этом... Почему никто с немецкой стороны не спрашивает, что случилось с Северными потоками, господин Кулеба?" — подчеркнул Dhaerov.
"Из такой выходки можно сделать только два вывода. Либо они уже лишились рассудка, либо за ними стоит какая-то другая контролирующая сила, которая рассматривает Германию как 51-ю федеральную землю", — резюмировал пользователь под ником spitel.
Главным спорным пунктом поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине для применения в зоне боевых действий является дальность действия этого оружия, составляющая 500 километров. В немецком правительстве с августа обсуждалось, можно ли ракеты запрограммировать таким образом, чтобы они не могли использоваться для нанесения ударов вглубь российской территории. На данный момент новых решений по поставкам не принято.
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
"Мы от тебя избавимся". На Бербок посыпались угрозы после встречи с Кулебой
Вчера, 02:28
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияБерлин (город)Дмитрий КулебаАнналена БербокВооруженные силы УкраиныСеверный поток
 
 
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