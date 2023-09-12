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Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи - РИА Новости, 12.09.2023
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19:09 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895949112.html
Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи
Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи - РИА Новости, 12.09.2023
Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи
Минобороны Дании объявило, что страна направит Украине 5,8 миллиарда крон (порядка 833 миллионов долларов) на до конца 2025 года на оружие и военную технику,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T19:09
2023-09-12T19:09
украина
россия
дания
сергей лавров
владимир путин
дмитрий песков
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Минобороны Дании объявило, что страна направит Украине 5,8 миллиарда крон (порядка 833 миллионов долларов) на до конца 2025 года на оружие и военную технику, это станет самым крупным пакетом помощи королевства. "Новый пакет помощи Украине в размере 5,8 млрд датских крон обеспечит военную оборону страны танками, боевыми машинами пехоты, танковыми боеприпасами и зенитными орудиями", – говорится в сообщении. Отмечается, что это 12-й и самый крупный пакет помощи, который Дания направляет Украине. Большая часть этих средств – 4,3 миллиарда крон – будет перечислена в этом году, в следующем – 1,4 миллиарда, в 2025-м – 52 миллиона. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894859241.html
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украина, россия, дания, сергей лавров, владимир путин, дмитрий песков, нато
Украина, Россия, Дания, Сергей Лавров, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Дания намерена направить Украине крупнейший пакет помощи

Дания объявила, что направит Украине 833 миллионов долларов до конца 2025 года

© Fotolia / uhottiФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Fotolia / uhotti
Флаг Дании. Архивное фото
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МУРМАНСК, 12 сен – РИА Новости. Минобороны Дании объявило, что страна направит Украине 5,8 миллиарда крон (порядка 833 миллионов долларов) на до конца 2025 года на оружие и военную технику, это станет самым крупным пакетом помощи королевства.
"Новый пакет помощи Украине в размере 5,8 млрд датских крон обеспечит военную оборону страны танками, боевыми машинами пехоты, танковыми боеприпасами и зенитными орудиями", – говорится в сообщении.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
7 сентября, 22:26
Отмечается, что это 12-й и самый крупный пакет помощи, который Дания направляет Украине. Большая часть этих средств – 4,3 миллиарда крон – будет перечислена в этом году, в следующем – 1,4 миллиарда, в 2025-м – 52 миллиона.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во министерстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Германия выделила Украине 22 миллиарда евро помощи с начала спецоперации
Вчера, 18:38
 
УкраинаРоссияДанияСергей ЛавровВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТО
 
 
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