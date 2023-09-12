https://ria.ru/20230912/ukraina-1895864427.html

СМИ: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины

СМИ: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины - РИА Новости, 12.09.2023

СМИ: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины

Если США откажутся от поддержки Украины в случае прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, Европа не сможет заменить их, считает колумнист газеты... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:51

2023-09-12T15:51

2023-09-12T15:51

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

евросоюз

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Если США откажутся от поддержки Украины в случае прихода к власти экс-президента Дональда Трампа, Европа не сможет заменить их, считает колумнист газеты Washington Post Ли Хокстейдер. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендует Дональд Трамп. Он заявлял, что раздувание конфликта на Украине грозит Третьей мировой войной, а также обещал восстановить мир в течение 24 часов в случае своего избрания. "Наращивание усилий (по производству оружия – ред.) на (европейском – ред.) континенте не должно затмевать тот факт, что шансы на выживание Украины резко упадут без постоянных поставок американского оружия, финансовой помощи и политического руководства. В обозримом будущем было бы фантастикой предполагать, что Европа сможет заполнить пустоту, если Вашингтон свернет свою помощь", - пишет Хокстейдер. По его мнению, разговоры о сворачивании военной помощи США появились на фоне обещаний Трампа разрешить конфликт за 24 часа. "Скрытая угроза, что он наложит вето на дальнейшую помощь Украине - позиция, которую поддерживает уже большинство республиканцев - не ускользнула ни от кого в Европе", - отмечает Хокстейдер. Как считает эксперт, большую часть европейской помощи Киеву составляют боеприпасы и вооружение советского производства из арсеналов стран Восточной Европы, которые "полезны, но не заменят современное американское оружие". Он также обратил внимание на проблемы в самой Европе, касающиеся цепочек поставок, экономического спада у крупнейших экономик блока и военных заводов, которые "только сейчас налаживают производство оружия для Украины". Еще одной причиной неспособности ЕС заменить США Хокстейдер считает нехватку политической воли. Так, он привел ситуацию с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который согласился на отправку танков Leopard-2 Киеву только после того, как президент США Джо Байден пообещал направить на Украину танки Abrams. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230911/nemtsy-1895647137.html

https://ria.ru/20230910/voyna-1895226264.html

https://ria.ru/20230911/yellen-1895448559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, евросоюз, нато, ситуация в днр и лнр