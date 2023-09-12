https://ria.ru/20230912/ukraina-1895862832.html

В Словакии рассказали, почему Зеленский готов к продолжению конфликта

В Словакии рассказали, почему Зеленский готов к продолжению конфликта - РИА Новости, 12.09.2023

В Словакии рассказали, почему Зеленский готов к продолжению конфликта

Готовность Владимира Зеленского к длительному конфликту на Украине основывается на финансовой поддержке из-за рубежа, считает бывший премьер-министр Словакии,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:46

2023-09-12T15:46

2023-09-12T15:46

специальная военная операция на украине

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украина

словакия

роберт фицо

владимир зеленский

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БРАТИСЛАВА, 12 сен - РИА Новости. Готовность Владимира Зеленского к длительному конфликту на Украине основывается на финансовой поддержке из-за рубежа, считает бывший премьер-министр Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо. "Я послушал последнее заявление президента Украины Зеленского, в котором он сказал, что готов к длительной войне, ну а как бы он не был готов, если каждый год получает миллиарды, которые формируют бюджет, вся страна функционирует по сути с иностранных денег, это же полная ерунда", - сказал Фицо на пресс-конференции во вторник. Он заявил, что его партия не поддерживает пролонгацию конфликта на Украине, а потери, которые несут обе стороны, не меняют ситуацию кардинально. В августе Фицо заявлял, что дальнейшее вооружение Украины только затягивает конфликт, а не способствует его решению. Он говорил, что новое правительство Словакии, которое будет сформировано после выборов, должно коренным образом пересмотреть подход к российско-украинскому конфликту, который в сущности является конфликтом между Россией и США, развязанным с целью ослабить российскую сторону. Говоря о приоритетах партии Smer в случае победы на выборах и участия в формировании правительства, Фицо отмечал, что на первом месте будут интересы Словакии. Он подчеркивал, что страна готова оказывать гуманитарную помощь Украине в рамках своих возможностей, но словацкие приоритеты должны иметь преимущество перед Украиной. Парламентские выборы в Словакии намечены на 30 сентября. Планируется, что после их проведения будет сформировано новое правительство. Оно должно сменить кабинет министров во главе с бывшим заместителем председателя Нацбанка Людовитом Одором, сформированный президентом страны Зузаной Чапутовой в мае 2023 года из числа чиновников, не планирующих участие в выборах.

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

https://ria.ru/20230902/ukraina-1893735819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, словакия, роберт фицо, владимир зеленский