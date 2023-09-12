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Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:32 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895826319.html
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских - РИА Новости, 12.09.2023
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:32
2023-09-12T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
вооруженные силы украины
мвд украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого контингента, заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. "В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию", - написал Кива. Он подчеркнул, что в рамках новой концепции МВД "всех на фронт" планируется до нового года "списать на гражданку" и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. По его словам, это четверть всего личного состава полиции Украины. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
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в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Илья Кива, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских

Кива: в офисе Зеленского решили мобилизовать 50 тысяч полицейских в ряды ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого контингента, заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива.
"В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию", - написал Кива. Он подчеркнул, что в рамках новой концепции МВД "всех на фронт" планируется до нового года "списать на гражданку" и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. По его словам, это четверть всего личного состава полиции Украины.
Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Ситуация на грани. В США сообщили о тотальной мобилизации на Украине
24 августа, 17:07
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВерховная Рада УкраиныИлья КиваВооруженные силы УкраиныМВД УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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