https://ria.ru/20230912/ukraina-1895826319.html
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских - РИА Новости, 12.09.2023
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:32
2023-09-12T13:32
2023-09-12T13:32
специальная военная операция на украине
в мире
украина
верховная рада украины
илья кива
вооруженные силы украины
мвд украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_f6d21a0be216581475532be95365e21f.jpg
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого контингента, заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. "В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию", - написал Кива. Он подчеркнул, что в рамках новой концепции МВД "всех на фронт" планируется до нового года "списать на гражданку" и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. По его словам, это четверть всего личного состава полиции Украины. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893401810_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_0d95996fdca6af46028dbedc46af1bbe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Илья Кива, Вооруженные силы Украины, МВД Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
Кива: в офисе Зеленского решили мобилизовать 50 тысяч полицейских в ряды ВСУ