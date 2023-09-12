https://ria.ru/20230912/ukraina-1895826319.html

Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских

Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских - РИА Новости, 12.09.2023

Экс-депутат Рады заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских

Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:32

2023-09-12T13:32

2023-09-12T13:32

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Не прошедших переаттестацию полицейских по решению офиса Владимира Зеленского мобилизуют в армию, планируется призвать порядка 50 тысяч представителей этого контингента, заявил в своем телеграм-канале экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива. "В офисе Зеленского принято решение пополнить ряды ВСУ сотрудниками полиции, которые не пройдут переаттестацию", - написал Кива. Он подчеркнул, что в рамках новой концепции МВД "всех на фронт" планируется до нового года "списать на гражданку" и мобилизовать около 50 тысяч полицейских. По его словам, это четверть всего личного состава полиции Украины. Как заявлял в августе представитель генштаба украинских войск Владислав Селезнев, мобилизационный потенциал Украины еще позволяет проводить дополнительный набор мужчин призывного возраста в армию без внесения изменений в законодательство. Экс-министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял, что утвержденный парламентом план мобилизации в стране еще не выполнен до конца. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20230824/ukraina-1892041186.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, верховная рада украины, илья кива, вооруженные силы украины, мвд украины, ситуация в днр и лнр