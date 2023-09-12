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Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно - РИА Новости, 12.09.2023
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13:32 12.09.2023 (обновлено: 13:33 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895826160.html
Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно
Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно - РИА Новости, 12.09.2023
Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выпустил предвыборный ролик с обещанием не допустить ввоза зерна с Украины. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:32
2023-09-12T13:33
в мире
польша
украина
киев
матеуш моравецкий
владимир зеленский
евросоюз
право и справедливость
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ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выпустил предвыборный ролик с обещанием не допустить ввоза зерна с Украины. В настоящее время в Варшаве проходит заседание кабмина Польши, на котором планируется принять постановление о запрете ввоза зерна с Украины, несмотря на то, какое решение примет Европейская комиссия после 15 сентября, когда истекает европейское эмбарго. "Только правительство "Права и справедливости" (правящая партия Польши) дает гарантии того, что интересы наших фермеров будут защищены. Мы говорим "нет" попыткам обвалить польский рынок. Это наша твердая позиция привела к тому, что импорт украинского зерна на общий рынок ЕС был приостановлен. Сейчас ЕС рассуждает, сохранить ли этот запрет", - сказал Моравецкий в своем ролике. "Я скажу вам, чем это закончится – Польша не позволит, чтобы украинское зерно залило нас. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем границы", - пообещал премьер. В пятницу Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза. Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС. Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
https://ria.ru/20230901/polsha-1893715843.html
https://ria.ru/20230912/pravda-1895714197.html
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в мире, польша, украина, киев, матеуш моравецкий, владимир зеленский, евросоюз, право и справедливость, зерновая сделка
В мире, Польша, Украина, Киев, Матеуш Моравецкий, Владимир Зеленский, Евросоюз, Право и справедливость, Зерновая сделка
Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно

Моравецкий выпустил предвыборный ролик, пообещав не ввозить зерно с Украины

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выпустил предвыборный ролик с обещанием не допустить ввоза зерна с Украины.
В настоящее время в Варшаве проходит заседание кабмина Польши, на котором планируется принять постановление о запрете ввоза зерна с Украины, несмотря на то, какое решение примет Европейская комиссия после 15 сентября, когда истекает европейское эмбарго.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Польские "Левые" обвинили Моравецкого в "экономической измене"
1 сентября, 16:47
"Только правительство "Права и справедливости" (правящая партия Польши) дает гарантии того, что интересы наших фермеров будут защищены. Мы говорим "нет" попыткам обвалить польский рынок. Это наша твердая позиция привела к тому, что импорт украинского зерна на общий рынок ЕС был приостановлен. Сейчас ЕС рассуждает, сохранить ли этот запрет", - сказал Моравецкий в своем ролике.
"Я скажу вам, чем это закончится – Польша не позволит, чтобы украинское зерно залило нас. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем границы", - пообещал премьер.
В пятницу Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.
Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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В миреПольшаУкраинаКиевМатеуш МоравецкийВладимир ЗеленскийЕвросоюзПраво и справедливостьЗерновая сделка
 
 
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