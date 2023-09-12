Премьер Польши в предвыборном ролике пообещал не ввозить украинское зерно
Моравецкий выпустил предвыборный ролик, пообещав не ввозить зерно с Украины
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 12 сен – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выпустил предвыборный ролик с обещанием не допустить ввоза зерна с Украины.
В настоящее время в Варшаве проходит заседание кабмина Польши, на котором планируется принять постановление о запрете ввоза зерна с Украины, несмотря на то, какое решение примет Европейская комиссия после 15 сентября, когда истекает европейское эмбарго.
"Только правительство "Права и справедливости" (правящая партия Польши) дает гарантии того, что интересы наших фермеров будут защищены. Мы говорим "нет" попыткам обвалить польский рынок. Это наша твердая позиция привела к тому, что импорт украинского зерна на общий рынок ЕС был приостановлен. Сейчас ЕС рассуждает, сохранить ли этот запрет", - сказал Моравецкий в своем ролике.
"Я скажу вам, чем это закончится – Польша не позволит, чтобы украинское зерно залило нас. Независимо от того, каким будет решение брюссельских чиновников, мы не откроем границы", - пообещал премьер.
В пятницу Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Он отметил, что Польша не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.
Ранее Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если после 15 сентября продолжит действовать запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС.
Европейская комиссия ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая на срок до 5 июня 2023 года, позже запрет был продлен до 15 сентября. Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".