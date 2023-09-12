"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Полковник Макгрегор: Россия может начать свое наступление и вытеснить ВСУ
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямо сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи войска находятся в ужасном состоянии", — отметил он.
"Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи войска находятся в ужасном состоянии", — отметил он.
По словам аналитика, киевские власти настолько отчаялись, что пытаются заставить Польшу и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста. Россия, в свою очередь, может начать наступление и вытеснить ВСУ тогда, когда захочет, добавил Макгрегор.
"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — резюмировал полковник.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция по продвижению войск противника провалилась, а их потери среди личного состава достигли 71,5 тысячи человек.
"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — резюмировал полковник.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция по продвижению войск противника провалилась, а их потери среди личного состава достигли 71,5 тысячи человек.