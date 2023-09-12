https://ria.ru/20230912/ukraina-1895824852.html

"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023

"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

Прямо сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T13:28

2023-09-12T13:28

2023-09-12T14:21

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямо сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи войска находятся в ужасном состоянии", — отметил он.По словам аналитика, киевские власти настолько отчаялись, что пытаются заставить Польшу и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста. Россия, в свою очередь, может начать наступление и вытеснить ВСУ тогда, когда захочет, добавил Макгрегор."Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — резюмировал полковник.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция по продвижению войск противника провалилась, а их потери среди личного состава достигли 71,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230912/ukraina-1895794748.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, польша, нато, пентагон