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"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:28 12.09.2023 (обновлено: 14:21 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895824852.html
"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ - РИА Новости, 12.09.2023
"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ
Прямо сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:28
2023-09-12T14:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
польша
нато
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямо сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. "Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи войска находятся в ужасном состоянии", — отметил он.По словам аналитика, киевские власти настолько отчаялись, что пытаются заставить Польшу и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста. Россия, в свою очередь, может начать наступление и вытеснить ВСУ тогда, когда захочет, добавил Макгрегор."Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — резюмировал полковник.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция по продвижению войск противника провалилась, а их потери среди личного состава достигли 71,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895794748.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, польша, нато, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Польша, НАТО, Пентагон
"Выигрышная комбинация". Украине указали, что Россия приготовила ВСУ

Полковник Макгрегор: Россия может начать свое наступление и вытеснить ВСУ

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные в окопе
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Прямо сейчас у россиян на руках выигрышная комбинация в конфликте на Украине, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Они не понесли тяжелых потерь, в отличие от украинцев, чьи войска находятся в ужасном состоянии", — отметил он.
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По словам аналитика, киевские власти настолько отчаялись, что пытаются заставить Польшу и другие страны НАТО выдать украинских граждан призывного возраста. Россия, в свою очередь, может начать наступление и вытеснить ВСУ тогда, когда захочет, добавил Макгрегор.

"Украина очень сильно проигрывает в этом конфликте. А силы русских растут с каждым днем, у ВСУ нет никаких шансов", — резюмировал полковник.

Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях началось 4 июня. Киевский режим бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин констатировал, что операция по продвижению войск противника провалилась, а их потери среди личного состава достигли 71,5 тысячи человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПольшаНАТОПентагон
 
 
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