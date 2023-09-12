Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО
Путин усомнился, что кто-то будет кормить Украину после окончания спецоперации
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что после окончания боевых действий на Украине там начнется процесс восстановления экономики.
"Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
В сфере экономики, добавил президент РФ, Украине "нужно, чтобы были направлены деньги из соответствующих фондов, иначе им не подняться". "Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом", - подчеркнул Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.