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Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:06 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895796382.html
Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО
Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО - РИА Новости, 12.09.2023
Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО
Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что после окончания боевых действий на Украине там начнется процесс восстановления экономики. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:06
2023-09-12T12:06
специальная военная операция на украине
экономика
украина
россия
владимир путин
ситуация в днр и лнр
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что после окончания боевых действий на Украине там начнется процесс восстановления экономики. "Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. В сфере экономики, добавил президент РФ, Украине "нужно, чтобы были направлены деньги из соответствующих фондов, иначе им не подняться". "Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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экономика, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, вэф-2023
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Украина, Россия, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР, ВЭФ-2023
Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО

Путин усомнился, что кто-то будет кормить Украину после окончания спецоперации

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что после окончания боевых действий на Украине там начнется процесс восстановления экономики.
"Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
В сфере экономики, добавил президент РФ, Украине "нужно, чтобы были направлены деньги из соответствующих фондов, иначе им не подняться". "Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом", - подчеркнул Путин.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
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Вчера, 12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаУкраинаРоссияВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРВЭФ-2023
 
 
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