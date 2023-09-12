https://ria.ru/20230912/ukraina-1895796382.html

Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО

Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО - РИА Новости, 12.09.2023

Путин усомнился в скором восстановлении украинской экономики после СВО

Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что после окончания боевых действий на Украине там начнется процесс восстановления экономики. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T12:06

2023-09-12T12:06

2023-09-12T12:06

специальная военная операция на украине

экономика

украина

россия

владимир путин

ситуация в днр и лнр

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил сомнение, что после окончания боевых действий на Украине там начнется процесс восстановления экономики. "Вы сейчас сказали, что для некоторых стран образ будущего в том, чтобы они были членами каких-то организаций – НАТО, там, Евросоюза. Вы понимаете, что вы сказали? То есть, они за образ будущего, связанный не только с взаимодействием с кем-то, а образ будущего, связанный с их полной зависимостью от кого-то. В сфере обороны – им нужно, чтоб их кто-то прикрывал, иначе они не смогут", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. В сфере экономики, добавил президент РФ, Украине "нужно, чтобы были направлены деньги из соответствующих фондов, иначе им не подняться". "Кстати говоря, и мира-то там на Украине никто не хочет, потому что если война прекратится, надо будет отвечать перед народом за экономическую и социальную составляющую, а показать-то нечего. Я сомневаюсь, что после окончания боевых действий там потоком пошел бы какой-то процесс восстановления украинской экономики. Кто кормить-то там будет? Я сомневаюсь в этом", - подчеркнул Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

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Кирилл Волков

экономика, украина, россия, владимир путин, ситуация в днр и лнр, вэф-2023