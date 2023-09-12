https://ria.ru/20230912/ukraina-1895791849.html

Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта

Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта - РИА Новости, 12.09.2023

Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта

Украина не собирается проводить парламентские выборы, пока идет конфликт с Россией, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:50

2023-09-12T11:50

2023-09-12T11:50

специальная военная операция на украине

украина

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юлия тимошенко

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украина не собирается проводить парламентские выборы, пока идет конфликт с Россией, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко "Во время выборов политические партии борются друг с другом. Нам нужно единство всей нации во время конфликта", - сказала Тимошенко европейскому изданию Euroactiv. Она подчеркнула, что парламентские выборы могут состояться только примерно через шесть месяцев после окончания конфликта, чтобы "дать людям возможность" вернуться на Украину. "Существует слишком много ограничений для проведения демократических выборов, пока страна задействована в конфликте", - добавила Тимошенко. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".

https://ria.ru/20230828/vybory-1892745858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, юлия тимошенко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр