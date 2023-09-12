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Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:50 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/ukraina-1895791849.html
Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта
Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта - РИА Новости, 12.09.2023
Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта
Украина не собирается проводить парламентские выборы, пока идет конфликт с Россией, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:50
2023-09-12T11:50
специальная военная операция на украине
украина
в мире
юлия тимошенко
верховная рада украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украина не собирается проводить парламентские выборы, пока идет конфликт с Россией, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко "Во время выборов политические партии борются друг с другом. Нам нужно единство всей нации во время конфликта", - сказала Тимошенко европейскому изданию Euroactiv. Она подчеркнула, что парламентские выборы могут состояться только примерно через шесть месяцев после окончания конфликта, чтобы "дать людям возможность" вернуться на Украину. "Существует слишком много ограничений для проведения демократических выборов, пока страна задействована в конфликте", - добавила Тимошенко. Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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украина, в мире, юлия тимошенко, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Юлия Тимошенко, Верховная Рада Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Тимошенко заявила, что Украина не будет проводить выборы до конца конфликта

Тимошенко: выборы могут состояться минимум через полгода после конца конфликта

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЮлия Тимошенко
Юлия Тимошенко - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Юлия Тимошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Украина не собирается проводить парламентские выборы, пока идет конфликт с Россией, заявила глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко
"Во время выборов политические партии борются друг с другом. Нам нужно единство всей нации во время конфликта", - сказала Тимошенко европейскому изданию Euroactiv.
Она подчеркнула, что парламентские выборы могут состояться только примерно через шесть месяцев после окончания конфликта, чтобы "дать людям возможность" вернуться на Украину. "Существует слишком много ограничений для проведения демократических выборов, пока страна задействована в конфликте", - добавила Тимошенко.
Как заявлял ранее Владимир Зеленский, проводить выборы во время военного положения запрещено, но такая возможность есть, если парламент поддержит соответствующие законодательные изменения, Запад выделит деньги, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреЮлия ТимошенкоВерховная Рада УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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