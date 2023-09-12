https://ria.ru/20230912/ukraina-1895745771.html

В США заговорили о "невообразимом" после успехов России на фронте

В США заговорили о "невообразимом" после успехов России на фронте - РИА Новости, 12.09.2023

В США заговорили о "невообразимом" после успехов России на фронте

Курс США на ослабление России за счет украинского конфликта провалился, а российская армия может стать сильнее по мере затягивания боевых действий, пишет... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:35

2023-09-12T09:35

2023-09-12T11:21

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владимир путин

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Курс США на ослабление России за счет украинского конфликта провалился, а российская армия может стать сильнее по мере затягивания боевых действий, пишет 19FortyFive."Запад должен задуматься о невообразимом и оценить последствия победы России. Поддержка Украины через военные поставки может в какой-то момент отойти на второй план, уступив место поиску приемлемого дипломатического решения", — говорится в статье.Автор полагает, ВСУ могут просто развалиться, если спонсоры Киева продолжат игнорировать реалии. По его мнению, такой вариант развития событий вполне реален."Столкнувшись с экзистенциальной угрозой, Россия, обладающая ядерным оружием и огромными природными ресурсами, сможет сосредоточиться на совершенствовании своей армии до такой степени, что Украина в конце концов не сможет идти в ногу со временем", — опасается автор.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как заявил Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут, что летняя кампания киевских властей обернулась неудачей, и отмечают эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230911/ukraina-1895623800.html

https://ria.ru/20230910/blinken-1895416149.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, нато