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Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 12.09.2023
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11:20 12.09.2023 (обновлено: 13:32 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/ukaz-1895781630.html
Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам
Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 12.09.2023
Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам
Президент Владимир Путин призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Об этом глава государства... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:20
2023-09-12T13:32
сша
украина
владимир путин
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Киев готов к переговорам с Москвой, но пойдет на них только при наличии инициативы с российской стороны."Что касается переговорного процесса: если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", — сказал Путин.По мнению российского лидера, американским властям к выборам президента во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий, поэтому они толкают украинцев к продолжению конфликта, ведь украинцев им не жалко.Киевскому руководству своих граждан тоже не жалко, но, бросая в топку народ, оно только затягивает конфликт, добавил Путин.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По словам Путина, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20230911/peregovory-1895537684.html
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сша, украина, владимир путин, в мире
США, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам

Путин призвал США убедить Киев отменить указ Зеленского о запрете на переговоры

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Киев готов к переговорам с Москвой, но пойдет на них только при наличии инициативы с российской стороны.
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"Что касается переговорного процесса: если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", — сказал Путин.
По мнению российского лидера, американским властям к выборам президента во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий, поэтому они толкают украинцев к продолжению конфликта, ведь украинцев им не жалко.
Киевскому руководству своих граждан тоже не жалко, но, бросая в топку народ, оно только затягивает конфликт, добавил Путин.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По словам Путина, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек.
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