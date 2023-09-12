https://ria.ru/20230912/ukaz-1895781630.html

Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам

Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам - РИА Новости, 12.09.2023

Путин ответил на слова США о готовности Украины к переговорам

Президент Владимир Путин призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Об этом глава государства... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:20

2023-09-12T11:20

2023-09-12T13:32

сша

украина

владимир путин

в мире

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин призвал США повлиять на киевские власти, чтобы те отменили указ, запрещающий вести переговоры с Россией. Об этом глава государства заявил, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.Так он прокомментировал слова госсекретаря США Энтони Блинкена, который утверждал, что Киев готов к переговорам с Москвой, но пойдет на них только при наличии инициативы с российской стороны."Что касается переговорного процесса: если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры", — сказал Путин.По мнению российского лидера, американским властям к выборам президента во что бы то ни стало нужно продемонстрировать вклад в результативность боевых действий, поэтому они толкают украинцев к продолжению конфликта, ведь украинцев им не жалко.Киевскому руководству своих граждан тоже не жалко, но, бросая в топку народ, оно только затягивает конфликт, добавил Путин.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южно-Донецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. По словам Путина, украинская армия за это время потеряла уже не менее 71,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20230911/peregovory-1895537684.html

https://ria.ru/20230911/pushkov-1895437038.html

сша

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, украина, владимир путин, в мире