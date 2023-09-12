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Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в убийстве двух мужчин
Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в убийстве двух мужчин - РИА Новости, 13.09.2023
Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в убийстве двух мужчин
Полицейские поймали подозреваемого в убийстве двоих мужчин, чьи обезглавленные тела нашли во вторник на севере Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 13.09.2023
2023-09-12T21:14
2023-09-12T21:14
2023-09-13T10:02
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Полицейские поймали подозреваемого в убийстве двоих мужчин, чьи обезглавленные тела нашли во вторник на севере Москвы, сообщили журналистам в пресс-службе столичного главка МВД.Тела двоих обезглавленных мужчин нашли на севере Москвы во вторник: одного - в парке, другого - в квартире в том же районе. О теле с "отчлененной головой" официально сообщала прокуратура города, возбуждено дело об убийстве. Про тело второго столичный главк СК писал, что у него "аналогичные признаки насильственной смерти". По данным источника агентства в правоохранительных органах, голов нет у обоих мужчин, оба - азиатской внешности."Сотрудниками московского уголовного розыска совместно с сотрудниками УВД САО ГУ МВД России по городу Москве подозреваемый в совершении убийства двух лиц на улице Фестивальная, мужчина 2000 года рождения, задержан в городе Зеленоград", - сообщили в полиции.В главке добавили, что для установления личности и задержания злоумышленника полицейским понадобилось менее суток.
https://ria.ru/20230710/arest-1883376884.html
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происшествия, москва, зеленоград, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Зеленоград, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Полиция задержала в Зеленограде подозреваемого в убийстве двух мужчин
В Зеленограде задержали подозреваемого в обезглавливании двух мужчин в Москве