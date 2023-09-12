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В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков - РИА Новости, 12.09.2023
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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
 
20:17 12.09.2023 (обновлено: 20:55 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/tula-1895960113.html
В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков
В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков - РИА Новости, 12.09.2023
В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков
В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина построили коттеджный поселок на 25 домов для специалистов-медиков, приехавших работать в регион,... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:17
2023-09-12T20:55
тульская область
тульская область
тула
алексей дюмин
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ТУЛА, 12 сен — РИА Новости. В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина построили коттеджный поселок на 25 домов для специалистов-медиков, приехавших работать в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона – перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, – внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета", - привели в пресс-службе слова Дюмина, который во вторник посетил поселок для врачей. Губернатор отметил, что уже несколько лет в Тульской области проводится большая системная работа по привлечению медиков востребованных специальностей. В дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них – увеличение размера "подъемных" для врачей наиболее востребованных профессий до 1 миллиона рублей. В регионе создан фонд служебного жилья, в котором 215 квартир. С 2016 года квартиры уже получили 170 медиков. По словам министра здравоохранения Тульской области Михаила Малишевского, на сегодня коттеджи предоставлены 6 высококвалифицированным медработникам. Среди них врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. До конца года в коттеджи заселятся еще 4 врача.
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тульская область, тула, алексей дюмин
Тульская область, Тульская область, Тула, Алексей Дюмин
В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков

В Туле построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков

© Фото : правительство Тульской областиВ Тульской области построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков
В Тульской области построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : правительство Тульской области
В Тульской области построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков
Читать ria.ru в
ТУЛА, 12 сен — РИА Новости. В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина построили коттеджный поселок на 25 домов для специалистов-медиков, приехавших работать в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
«
"Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона – перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, – внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета", - привели в пресс-службе слова Дюмина, который во вторник посетил поселок для врачей.
Губернатор отметил, что уже несколько лет в Тульской области проводится большая системная работа по привлечению медиков востребованных специальностей. В дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них – увеличение размера "подъемных" для врачей наиболее востребованных профессий до 1 миллиона рублей. В регионе создан фонд служебного жилья, в котором 215 квартир. С 2016 года квартиры уже получили 170 медиков.
По словам министра здравоохранения Тульской области Михаила Малишевского, на сегодня коттеджи предоставлены 6 высококвалифицированным медработникам. Среди них врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. До конца года в коттеджи заселятся еще 4 врача.
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