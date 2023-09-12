https://ria.ru/20230912/tula-1895960113.html

В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков

В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков - РИА Новости, 12.09.2023

В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков

В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина построили коттеджный поселок на 25 домов для специалистов-медиков, приехавших работать в регион,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:17

2023-09-12T20:17

2023-09-12T20:55

тульская область

тульская область

тула

алексей дюмин

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ТУЛА, 12 сен — РИА Новости. В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина построили коттеджный поселок на 25 домов для специалистов-медиков, приехавших работать в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства региона. "Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона – перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, – внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета", - привели в пресс-службе слова Дюмина, который во вторник посетил поселок для врачей. Губернатор отметил, что уже несколько лет в Тульской области проводится большая системная работа по привлечению медиков востребованных специальностей. В дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них – увеличение размера "подъемных" для врачей наиболее востребованных профессий до 1 миллиона рублей. В регионе создан фонд служебного жилья, в котором 215 квартир. С 2016 года квартиры уже получили 170 медиков. По словам министра здравоохранения Тульской области Михаила Малишевского, на сегодня коттеджи предоставлены 6 высококвалифицированным медработникам. Среди них врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. До конца года в коттеджи заселятся еще 4 врача.

https://ria.ru/20230908/medpraktiki-1894911693.html

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тульская область, тула, алексей дюмин