В Туле построили современный коттеджный поселок для медиков
В Туле построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков
© Фото : правительство Тульской областиВ Тульской области построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков
© Фото : правительство Тульской области
В Тульской области построили современный коттеджный поселок на 25 домов для медиков
ТУЛА, 12 сен — РИА Новости. В Тульской области по инициативе губернатора Алексея Дюмина построили коттеджный поселок на 25 домов для специалистов-медиков, приехавших работать в регион, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
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"Для привлечения высококвалифицированных специалистов в ведущие медучреждения региона – перинатальный центр и онкоцентр, который начнет работу в этом году, – внедрена уникальная мера поддержки. Мы предоставляем им индивидуальные коттеджи. Поселок на 25 домов построен на средства регионального бюджета", - привели в пресс-службе слова Дюмина, который во вторник посетил поселок для врачей.
Губернатор отметил, что уже несколько лет в Тульской области проводится большая системная работа по привлечению медиков востребованных специальностей. В дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки. Среди них – увеличение размера "подъемных" для врачей наиболее востребованных профессий до 1 миллиона рублей. В регионе создан фонд служебного жилья, в котором 215 квартир. С 2016 года квартиры уже получили 170 медиков.
По словам министра здравоохранения Тульской области Михаила Малишевского, на сегодня коттеджи предоставлены 6 высококвалифицированным медработникам. Среди них врачи онкодиспансера, перинатального центра, специалисты кардиодиспансера и Тульской больницы скорой медицинской помощи имени Ваныкина. До конца года в коттеджи заселятся еще 4 врача.