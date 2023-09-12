https://ria.ru/20230912/tsentr-1895714720.html

"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной

"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной - РИА Новости, 12.09.2023

"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной

В Пентагоне есть специальный центр, где ежедневно следят за ситуацией на Украине, свидетельствует материал CBS News. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:27

2023-09-12T05:27

2023-09-12T11:52

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Пентагоне есть специальный центр, где ежедневно следят за ситуацией на Украине, свидетельствует материал CBS News.Журналисты американской телерадиокомпании встретились с главой Комитета начальников штабов США Марком Милли, который показал им помещение, откуда Пентагон отслеживает передвижения ВСУ."Глубоко в недрах Пентагона, в сверхсекретном командном центре, где сотрудники отслеживают разведданные, собранные с полей сражений на Украине, и изо дня в день информируют его (Милли. — Прим. ред.) о том, что происходит", — говорится в статье.По словам генерала, карты на экранах командного центра показывают "мучительный ход" украинского наступления. Милли рассказал, что часть информации передают Киеву.Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал президент Владимир Путин, США давно вовлечены в процессы, происходившие на постсоветском пространстве, а по Украине работают целые институты.

https://ria.ru/20230912/shag-1895706619.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, сша, марк милли, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато