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"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной - РИА Новости, 12.09.2023
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05:27 12.09.2023 (обновлено: 11:52 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/tsentr-1895714720.html
"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной
"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной - РИА Новости, 12.09.2023
"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной
В Пентагоне есть специальный центр, где ежедневно следят за ситуацией на Украине, свидетельствует материал CBS News. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:27
2023-09-12T11:52
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Пентагоне есть специальный центр, где ежедневно следят за ситуацией на Украине, свидетельствует материал CBS News.Журналисты американской телерадиокомпании встретились с главой Комитета начальников штабов США Марком Милли, который показал им помещение, откуда Пентагон отслеживает передвижения ВСУ."Глубоко в недрах Пентагона, в сверхсекретном командном центре, где сотрудники отслеживают разведданные, собранные с полей сражений на Украине, и изо дня в день информируют его (Милли. — Прим. ред.) о том, что происходит", — говорится в статье.По словам генерала, карты на экранах командного центра показывают "мучительный ход" украинского наступления. Милли рассказал, что часть информации передают Киеву.Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.Как отмечал президент Владимир Путин, США давно вовлечены в процессы, происходившие на постсоветском пространстве, а по Украине работают целые институты.
https://ria.ru/20230912/shag-1895706619.html
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в мире, украина, сша, марк милли, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, США, Марк Милли, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной

CBS News: сверхсекретный центр Пентагона ежедневно следит за передвижениями ВСУ

© AP Photo / Manuel Balce CenetaОбсуждение ситуации на Украине в Пентагоне
Обсуждение ситуации на Украине в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Обсуждение ситуации на Украине в Пентагоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Пентагоне есть специальный центр, где ежедневно следят за ситуацией на Украине, свидетельствует материал CBS News.
Журналисты американской телерадиокомпании встретились с главой Комитета начальников штабов США Марком Милли, который показал им помещение, откуда Пентагон отслеживает передвижения ВСУ.
"Глубоко в недрах Пентагона, в сверхсекретном командном центре, где сотрудники отслеживают разведданные, собранные с полей сражений на Украине, и изо дня в день информируют его (Милли. Прим. ред.) о том, что происходит", — говорится в статье.
По словам генерала, карты на экранах командного центра показывают "мучительный ход" украинского наступления. Милли рассказал, что часть информации передают Киеву.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
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Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал президент Владимир Путин, США давно вовлечены в процессы, происходившие на постсоветском пространстве, а по Украине работают целые институты.
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В миреУкраинаСШАМарк МиллиМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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