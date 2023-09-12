"Сверхсекретный центр". В Пентагоне рассказали, как США следят за Украиной
CBS News: сверхсекретный центр Пентагона ежедневно следит за передвижениями ВСУ
© AP Photo / Manuel Balce CenetaОбсуждение ситуации на Украине в Пентагоне
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Обсуждение ситуации на Украине в Пентагоне. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Пентагоне есть специальный центр, где ежедневно следят за ситуацией на Украине, свидетельствует материал CBS News.
Журналисты американской телерадиокомпании встретились с главой Комитета начальников штабов США Марком Милли, который показал им помещение, откуда Пентагон отслеживает передвижения ВСУ.
"Глубоко в недрах Пентагона, в сверхсекретном командном центре, где сотрудники отслеживают разведданные, собранные с полей сражений на Украине, и изо дня в день информируют его (Милли. — Прим. ред.) о том, что происходит", — говорится в статье.
По словам генерала, карты на экранах командного центра показывают "мучительный ход" украинского наступления. Милли рассказал, что часть информации передают Киеву.
Украина уже четвертый месяц ведет контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. При этом ей не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта.
Как отмечал президент Владимир Путин, США давно вовлечены в процессы, происходившие на постсоветском пространстве, а по Украине работают целые институты.