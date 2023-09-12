https://ria.ru/20230912/trevoga-1895956253.html

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога - РИА Новости, 12.09.2023

В четырех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву части Запорожской области,... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T19:44

2023-09-12T19:44

2023-09-12T19:44

специальная военная операция на украине

украина

киев

днепропетровская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 19.29 (совпадает с мск). Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Спустя некоторое время тревога была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

украина

киев

днепропетровская область

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украина, киев, днепропетровская область, вооруженные силы рф