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В Харьковской области объявили воздушную тревогу

В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.09.2023

В Харьковской области объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T17:22

2023-09-12T17:22

2023-09-12T17:22

специальная военная операция на украине

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харьковская область

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одесская область

украина

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги в указанном регионе был объявлен в 16.56 (совпадает с мск). Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Спустя некоторое время тревога была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

харьковская область

одесская область

украина

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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, одесская область, украина