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В Харьковской области объявили воздушную тревогу
В Харьковской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.09.2023
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T17:22
2023-09-12T17:22
2023-09-12T17:22
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ведомства, сигнал тревоги в указанном регионе был объявлен в 16.56 (совпадает с мск). Ранее во вторник воздушная тревога объявлялась в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей. Спустя некоторое время тревога была отменена. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, одесская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Одесская область, Украина
В Харьковской области объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Харьковской области