https://ria.ru/20230912/tramp-1895941487.html

Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия

Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 12.09.2023

Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия

Осужденный по делу о штурме Капитолия экс-главарь группировки Proud Boys Энрике Таррио в интервью газете Washington Post заявил, что прокуроры "не пытались... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T18:39

2023-09-12T18:39

2023-09-12T18:40

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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Осужденный по делу о штурме Капитолия экс-главарь группировки Proud Boys Энрике Таррио в интервью газете Washington Post заявил, что прокуроры "не пытались докопаться до правды", а подталкивали его к обвинению бывшего президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе суд столичного округа Колумбия в США приговорил экс-главаря группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия. Соответствующий приговор стал самым суровым по данному делу. "Они не пытались докопаться до правды... Они пытались заставить меня подписать что-то, что не было правдой", - цитирует его газета. Он уточнил, что изначально собирался пойти на сделку со следствием, интересуясь грядущим сроком, но прокурорам это было неинтересно. Прокуроры и сотрудники ФБР, по утверждению Таррио, пытались узнать у него информацию про людей, связывавших его с Трампом, но им это не удалось. "В конце-концов, почти пятимесячный процесс не связал "Гордых парней" с тогдашним президентом, за исключением кажущейся поддержки группы во время президентских дебатов осенью 2020 года, когда он (Трамп - ред.) сказал им "отойти в сторону и оставаться в стороне", - уточняет газета.

https://ria.ru/20230906/prigovor-1894423139.html

https://ria.ru/20230911/trump-1895698445.html

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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, фбр, арест трампа