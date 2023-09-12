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Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 12.09.2023
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18:39 12.09.2023 (обновлено: 18:40 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/tramp-1895941487.html
Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия
Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия - РИА Новости, 12.09.2023
Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия
Осужденный по делу о штурме Капитолия экс-главарь группировки Proud Boys Энрике Таррио в интервью газете Washington Post заявил, что прокуроры "не пытались... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T18:39
2023-09-12T18:40
в мире
сша
колумбия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Осужденный по делу о штурме Капитолия экс-главарь группировки Proud Boys Энрике Таррио в интервью газете Washington Post заявил, что прокуроры "не пытались докопаться до правды", а подталкивали его к обвинению бывшего президента США Дональда Трампа. На прошлой неделе суд столичного округа Колумбия в США приговорил экс-главаря группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия. Соответствующий приговор стал самым суровым по данному делу. "Они не пытались докопаться до правды... Они пытались заставить меня подписать что-то, что не было правдой", - цитирует его газета. Он уточнил, что изначально собирался пойти на сделку со следствием, интересуясь грядущим сроком, но прокурорам это было неинтересно. Прокуроры и сотрудники ФБР, по утверждению Таррио, пытались узнать у него информацию про людей, связывавших его с Трампом, но им это не удалось. "В конце-концов, почти пятимесячный процесс не связал "Гордых парней" с тогдашним президентом, за исключением кажущейся поддержки группы во время президентских дебатов осенью 2020 года, когда он (Трамп - ред.) сказал им "отойти в сторону и оставаться в стороне", - уточняет газета.
https://ria.ru/20230906/prigovor-1894423139.html
https://ria.ru/20230911/trump-1895698445.html
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в мире, сша, колумбия, дональд трамп, фбр, арест трампа
В мире, США, Колумбия, Дональд Трамп, ФБР, Арест Трампа
Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия

WP: прокуроры подталкивали осужденного из-за штурма Капитолия к обвинению Трампа

© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку "политических заключенных", участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку политических заключенных, участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку "политических заключенных", участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Осужденный по делу о штурме Капитолия экс-главарь группировки Proud Boys Энрике Таррио в интервью газете Washington Post заявил, что прокуроры "не пытались докопаться до правды", а подталкивали его к обвинению бывшего президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе суд столичного округа Колумбия в США приговорил экс-главаря группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия. Соответствующий приговор стал самым суровым по данному делу.
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"Они не пытались докопаться до правды... Они пытались заставить меня подписать что-то, что не было правдой", - цитирует его газета.
Он уточнил, что изначально собирался пойти на сделку со следствием, интересуясь грядущим сроком, но прокурорам это было неинтересно.
Прокуроры и сотрудники ФБР, по утверждению Таррио, пытались узнать у него информацию про людей, связывавших его с Трампом, но им это не удалось.
"В конце-концов, почти пятимесячный процесс не связал "Гордых парней" с тогдашним президентом, за исключением кажущейся поддержки группы во время президентских дебатов осенью 2020 года, когда он (Трамп - ред.) сказал им "отойти в сторону и оставаться в стороне", - уточняет газета.
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