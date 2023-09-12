Осужденный рассказал о давлении на него по делу о штурме Капитолия
WP: прокуроры подталкивали осужденного из-за штурма Капитолия к обвинению Трампа
© AP Photo / Brynn AndersonОграждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку "политических заключенных", участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года
© AP Photo / Brynn Anderson
Ограждение вокруг Капитолия в Вашингтоне в преддверии митинга в поддержку "политических заключенных", участвовавших в штурме Капитолия 6 января 2021 года. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен - РИА Новости. Осужденный по делу о штурме Капитолия экс-главарь группировки Proud Boys Энрике Таррио в интервью газете Washington Post заявил, что прокуроры "не пытались докопаться до правды", а подталкивали его к обвинению бывшего президента США Дональда Трампа.
На прошлой неделе суд столичного округа Колумбия в США приговорил экс-главаря группировки Proud Boys ("Гордые парни") Энрике Таррио к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия. Соответствующий приговор стал самым суровым по данному делу.
"Они не пытались докопаться до правды... Они пытались заставить меня подписать что-то, что не было правдой", - цитирует его газета.
Он уточнил, что изначально собирался пойти на сделку со следствием, интересуясь грядущим сроком, но прокурорам это было неинтересно.
Прокуроры и сотрудники ФБР, по утверждению Таррио, пытались узнать у него информацию про людей, связывавших его с Трампом, но им это не удалось.
"В конце-концов, почти пятимесячный процесс не связал "Гордых парней" с тогдашним президентом, за исключением кажущейся поддержки группы во время президентских дебатов осенью 2020 года, когда он (Трамп - ред.) сказал им "отойти в сторону и оставаться в стороне", - уточняет газета.