https://ria.ru/20230912/tramp-1895773366.html
Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием
Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием - РИА Новости, 12.09.2023
Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием
Все происходящее с Дональдом Трампом - это преследование по политическим мотивам, США обнажили свои внутренние проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:01
2023-09-12T11:01
2023-09-12T11:28
владимир путин
дональд трамп
в мире
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все происходящее с Дональдом Трампом - это преследование по политическим мотивам, США обнажили свои внутренние проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.Путин добавил, что США этим обнажают свои внутренние проблемы. "Хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется", - отметил глава государства.45-му президенту США предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Трамп, планирующий участвовать в президентских выборах в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Звериный оскал американского империализма" – Путин о преследованиях Трампа
"Звериный оскал американского империализма" – Путин о преследованиях Трампа
2023-09-12T11:01
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дональд трамп, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием
Путин: все, что происходит с Трампом — преследование по политическим мотивам
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все происходящее с Дональдом Трампом - это преследование по политическим мотивам, США обнажили свои внутренние проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.
Путин добавил, что США этим обнажают свои внутренние проблемы. "Хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется", - отметил глава государства.
45-му президенту США предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Трамп, планирующий участвовать в президентских выборах в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.
Трамп намерен добиться отвода судьи Чуткан по делу о штурме Капитолия