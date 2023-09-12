https://ria.ru/20230912/tramp-1895773366.html

Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием

Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием - РИА Новости, 12.09.2023

Путин назвал ситуацию с Трампом политическим преследованием

Все происходящее с Дональдом Трампом - это преследование по политическим мотивам, США обнажили свои внутренние проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:01

2023-09-12T11:01

2023-09-12T11:28

владимир путин

дональд трамп

в мире

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Все происходящее с Дональдом Трампом - это преследование по политическим мотивам, США обнажили свои внутренние проблемы, заявил президент РФ Владимир Путин."Что касается преследования Трампа… для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо, потому что это показывает всю гнилость американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии. Все, что происходит с Трампом, это преследование по политическим мотивам своего политического конкурента", - сказал он на пленарном заседании ВЭФ.Путин добавил, что США этим обнажают свои внутренние проблемы. "Хорошо, потому что это показывает, кто с нами борется", - отметил глава государства.45-му президенту США предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Трамп, планирующий участвовать в президентских выборах в 2024 году, настаивает на своей невиновности и называет судебное преследование попыткой сорвать избирательную кампанию.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ.

https://ria.ru/20230911/trump-1895698445.html

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"Звериный оскал американского империализма" – Путин о преследованиях Трампа "Звериный оскал американского империализма" – Путин о преследованиях Трампа 2023-09-12T11:01 true PT0M43S

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Екатерина Зайцева

владимир путин, дональд трамп, в мире