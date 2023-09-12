Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:13 12.09.2023 (обновлено: 09:27 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/torgovlya-1895739109.html
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР
Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:13
2023-09-12T09:27
экономика
россия
атр
владимир путин
вэф-2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_0:131:3009:1825_1920x0_80_0_0_2595877ca1c39515ded73c4dba36de14.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, так как потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить", сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%. Вот за весь прошлый год - плюс 13,7%, а за первое полугодие - уже 18,3%", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Президент добавил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР, и "в целом экономических отношений"."Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", - добавил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
россия
атр
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895729889_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_4db0e417b376fc9e696aace4de95d2b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, атр, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, АТР, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР

Путин: товарооборот России со странами АТР за первое полугодие вырос на 18,3%

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на ВЭФ
Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на ВЭФ
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, так как потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить", сообщил президент России Владимир Путин.
«
"В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%. Вот за весь прошлый год - плюс 13,7%, а за первое полугодие - уже 18,3%", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Президент добавил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР, и "в целом экономических отношений".
«
"Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
ЭкономикаРоссияАТРВладимир ПутинВЭФ-2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала