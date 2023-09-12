https://ria.ru/20230912/torgovlya-1895739109.html
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР - РИА Новости, 12.09.2023
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР
Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:13
2023-09-12T09:13
2023-09-12T09:27
экономика
россия
атр
владимир путин
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, так как потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить", сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%. Вот за весь прошлый год - плюс 13,7%, а за первое полугодие - уже 18,3%", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Президент добавил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР, и "в целом экономических отношений"."Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", - добавил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, атр, владимир путин, вэф-2023
Экономика, Россия, АТР, Владимир Путин, ВЭФ-2023
Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР
Путин: товарооборот России со странами АТР за первое полугодие вырос на 18,3%
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, так как потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить", сообщил президент России Владимир Путин.
«
"В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%. Вот за весь прошлый год - плюс 13,7%, а за первое полугодие - уже 18,3%", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.
Президент добавил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР, и "в целом экономических отношений".
«
"Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", - добавил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.