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Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР

Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР - РИА Новости, 12.09.2023

Путин заявил о росте товарооборота со странами АТР

Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:13

2023-09-12T09:13

2023-09-12T09:27

экономика

россия

атр

владимир путин

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Товарооборот России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) за 2022 год вырос на 13,7%, а за первое полугодие 2023 года – еще на 18,3%, РФ рассчитывает на продолжение развития торговли с этими странами, так как потенциал такого сотрудничества "невозможно переоценить", сообщил президент России Владимир Путин."В прошлом году товарооборот России со странами АТР увеличился на 13,7%, а за первую половину текущего года прибавил еще 18,3%. Вот за весь прошлый год - плюс 13,7%, а за первое полугодие - уже 18,3%", - сказал Путин на пленарной сессии ВЭФ.Президент добавил, что Россия рассчитывает на продолжение развития торговли с АТР, и "в целом экономических отношений"."Ведь Россия, наш Дальний Восток открыты для укрепления торговых и кооперационных связей. И потенциал такого сотрудничества просто невозможно переоценить", - добавил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, атр, владимир путин, вэф-2023