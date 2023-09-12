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Fesco и Минпромторг обсуждают создание ТЛЦ в Африке

Fesco и Минпромторг обсуждают создание ТЛЦ в Африке - РИА Новости, 12.09.2023

Fesco и Минпромторг обсуждают создание ТЛЦ в Африке

Транспортная группа Fesco обсуждает с Минпромторгом России возможность создания транспортного-логистического центра в Африке, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T03:53

2023-09-12T03:53

2023-09-12T05:40

экономика

россия

африка

владивосток

владимир путин

fesco

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

владивостокский морской торговый порт

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Транспортная группа Fesco обсуждает с Минпромторгом России возможность создания транспортного-логистического центра в Африке, сообщил журналистам в кулуарах ВЭФ глава совета директоров группы Андрей Северилов. "После форума ("Россия - Африка")… мы вошли в плотный контакт с Минпромторгом по поводу создания ТЛЦ в Африке", - сказал он. Президент России Владимир Путин, выступая в июле 2023 года на саммите "Россия - Африка", предложил открыть транспортно-логистический центр РФ в одном из портов на африканском восточном побережье. Тогда же в интервью РИА Новости Северилов заявил, что группа Fesco заинтересована в инвестициях в российский ТЛЦ на востоке Африки и предлагает подумать о создании подобного и в Египте.Fesco - одна из крупнейших частных транспортных компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". Контейнерный парк в управлении группы составляет 160 тысяч TEU. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, россия, африка, владивосток, владимир путин, fesco, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), владивостокский морской торговый порт, вэф-2023