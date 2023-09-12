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На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 12.09.2023
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13:18 12.09.2023 (обновлено: 15:26 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/telo-1895820791.html
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 12.09.2023
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины
В Москве нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:18
2023-09-12T15:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.Сегодня утром в московской прокуратуре рассказали, что обнаружили обезглавленного человека в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной на севере столицы. По данным московского главка СК, на туловище, шее и голове погибшего видны колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве."В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений", — говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, головы погибших находились недалеко от их тел, оба — мужчины азиатской внешности. Он отметил, что второму покойному, предварительно, около 55 лет.В пресс-службе столичной полиции сообщили агентству, что ведут розыск предполагаемого злоумышленника.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины

В квартире на севере Москвы нашли второе тело мужчины с отрезанной головой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.
Сегодня утром в московской прокуратуре рассказали, что обнаружили обезглавленного человека в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной на севере столицы. По данным московского главка СК, на туловище, шее и голове погибшего видны колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений", — говорится в публикации.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, головы погибших находились недалеко от их тел, оба — мужчины азиатской внешности. Он отметил, что второму покойному, предварительно, около 55 лет.
В пресс-службе столичной полиции сообщили агентству, что ведут розыск предполагаемого злоумышленника.
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