https://ria.ru/20230912/telo-1895820791.html
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины - РИА Новости, 12.09.2023
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины
В Москве нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:18
2023-09-12T13:18
2023-09-12T15:26
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В Москве нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале.Сегодня утром в московской прокуратуре рассказали, что обнаружили обезглавленного человека в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной на севере столицы. По данным московского главка СК, на туловище, шее и голове погибшего видны колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве."В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений", — говорится в публикации.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, головы погибших находились недалеко от их тел, оба — мужчины азиатской внешности. Он отметил, что второму покойному, предварительно, около 55 лет.В пресс-службе столичной полиции сообщили агентству, что ведут розыск предполагаемого злоумышленника.
https://ria.ru/20230720/podrostok-1885205230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
На севере Москвы нашли еще одно обезглавленное тело мужчины
В квартире на севере Москвы нашли второе тело мужчины с отрезанной головой
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости.
В Москве нашли еще одно обезглавленное тело мужчины, сообщил столичный главк Следственного комитета в Telegram-канале
.
Сегодня утром в московской прокуратуре рассказали, что обнаружили обезглавленного человека в парковой зоне вблизи улицы Фестивальной на севере столицы. По данным московского главка СК
, на туловище, шее и голове погибшего видны колото-резаные ранения. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
"В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений", — говорится в публикации.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, головы погибших находились недалеко от их тел, оба — мужчины азиатской внешности. Он отметил, что второму покойному, предварительно, около 55 лет.
В пресс-службе столичной полиции сообщили агентству, что ведут розыск предполагаемого злоумышленника.
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