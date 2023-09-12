https://ria.ru/20230912/tela-1895734270.html
В Хабаровском крае нашли тела двух рыбаков
В Хабаровском крае нашли тела двух рыбаков - РИА Новости, 12.09.2023
В Хабаровском крае нашли тела двух рыбаков
Тела двух рыбаков на берегу реки обнаружили в Хабаровском крае, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:44
2023-09-12T08:44
2023-09-12T08:44
происшествия
хабаровский край
следственный комитет россии (ск рф)
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ХАБАРОВСК, 12 сен - РИА Новости. Тела двух рыбаков на берегу реки обнаружили в Хабаровском крае, сообщает СУСК по региону в Telegram-канале. "В сентябре двое мужчин 1957 и 1982 годов рождения, а также младший сын одного из них отправились на рыбалку в акваторию реки Анюй. Поскольку рыбаки в назначенное время не вернулись домой, родственники одного из них отправились на их поиски, обнаружив тела двоих мужчин на берегу... По предварительным данным, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого...", - говорится в сообщении следственного управления. Как уточнили РИА Новости в СУСК по региону, местонахождение несовершеннолетнего также установили, с ним все в порядке. Очевидцем произошедшего между отцом и его товарищем он не был. Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской АО возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
https://ria.ru/20230912/proisshestvie-1895730656.html
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происшествия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Хабаровский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Хабаровском крае нашли тела двух рыбаков
В Хабаровском крае на берегу реки обнаружили двух мертвых рыбаков