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Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию - РИА Новости, 12.09.2023
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13:32 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/tekhnograd-1895826484.html
Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию
Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию - РИА Новости, 12.09.2023
Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию
Школьники и абитуриенты смогут узнать, как снимать запоминающийся контент в кино, рекламе и медиа в рамках Open Cinema Day (Опэн синема дэй), который пройдет в... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T13:32
2023-09-12T13:32
ано «развитие человеческого капитала»
москва
департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Школьники и абитуриенты смогут узнать, как снимать запоминающийся контент в кино, рекламе и медиа в рамках Open Cinema Day (Опэн синема дэй), который пройдет в "Технограде" на ВДНХ 13 сентября, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала". Мероприятие приурочено к открытию киношколы IThub (Ай Ти хаб). Куратором проекта является инновационно-образовательный комплекс "Техноград". Событие ориентировано на молодых людей, заинтересованных в получении профессионального кинематографического образования. Из первых уст подростки узнают о распределении бизнес-ролей в отрасли. В частности, о профессиональной деятельности сценариста, продюсера, режиссера, оператора, актера и многих других специалистов. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию у представителей приемной комиссии киношколы, говорится в сообщении. На площадке "Технограда" соберутся знаменитые актеры и режиссеры кино, а также блогеры. Селебрити поделятся личными историями успеха и расскажут, как снимать популярный контент в кино, рекламе и медиа. Также участников ждет импровизированная фотосессия на красной дорожке и показ сериала "ZOOMеры". Это дебютный кинопроект колледжа о подростках, которые учатся в самом необычном образовательном учреждении страны, пояснили организаторы. В рамках презентации киношколы гостям также представят партнеров колледжа по обучению и павильонной практике, а также расскажут о доступных образовательных программах. Мероприятие состоится 13 сентября в павильоне "Арт.Техноград" (Москва, ул. Проспект Мира, 119с318) с 18:00 до 21:00, необходима регистрация. Проект инновационно-образовательного комплекса "Техноград" курирует департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
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ано «развитие человеческого капитала», москва, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы
АНО «Развитие человеческого капитала», Москва, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию

© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию
Юным талантам расскажут, как попасть в киноиндустрию - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© Фото : предоставлено АНО "Развитие человеческого капитала"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Школьники и абитуриенты смогут узнать, как снимать запоминающийся контент в кино, рекламе и медиа в рамках Open Cinema Day (Опэн синема дэй), который пройдет в "Технограде" на ВДНХ 13 сентября, сообщает АНО "Развитие человеческого капитала".
Мероприятие приурочено к открытию киношколы IThub (Ай Ти хаб). Куратором проекта является инновационно-образовательный комплекс "Техноград".
Событие ориентировано на молодых людей, заинтересованных в получении профессионального кинематографического образования. Из первых уст подростки узнают о распределении бизнес-ролей в отрасли. В частности, о профессиональной деятельности сценариста, продюсера, режиссера, оператора, актера и многих других специалистов. Кроме того, все желающие смогут получить консультацию у представителей приемной комиссии киношколы, говорится в сообщении.
На площадке "Технограда" соберутся знаменитые актеры и режиссеры кино, а также блогеры. Селебрити поделятся личными историями успеха и расскажут, как снимать популярный контент в кино, рекламе и медиа. Также участников ждет импровизированная фотосессия на красной дорожке и показ сериала "ZOOMеры". Это дебютный кинопроект колледжа о подростках, которые учатся в самом необычном образовательном учреждении страны, пояснили организаторы.
В рамках презентации киношколы гостям также представят партнеров колледжа по обучению и павильонной практике, а также расскажут о доступных образовательных программах.
Мероприятие состоится 13 сентября в павильоне "Арт.Техноград" (Москва, ул. Проспект Мира, 119с318) с 18:00 до 21:00, необходима регистрация.
Проект инновационно-образовательного комплекса "Техноград" курирует департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
Работа московского инновационно-образовательного комплекса Техноград - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
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АНО «Развитие человеческого капитала»МоскваДепартамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
 
 
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