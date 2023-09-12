https://ria.ru/20230912/tayvan-1895974106.html
Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве
Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве - РИА Новости, 12.09.2023
Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве
Министерство обороны Тайваня впервые с начала специальной военной операции на Украине опубликовал Доклад о национальной обороне, в нем учтен опыт украинского... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T22:22
2023-09-12T22:22
2023-09-12T22:22
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня впервые с начала специальной военной операции на Украине опубликовал Доклад о национальной обороне, в нем учтен опыт украинского конфликта, сообщает агентство CNA со ссылкой на доклад. "Доклад о национальной обороне" выходит один раз в два года, таким образом, выпущенный во вторник документ стал первым после начала специальной военной операции. В разделе "Оборонная стратегия" указывается, что вооруженные силы острова в своем военном строительстве учтут "уроки" конфликта на Украине. В разделе, посвященном вызовам безопасности, первое место отводится КНР и отмечается, что конфликт между Россией и Украиной и продолжающееся соперничество между КНР и США обострили международную обстановку и повлияли на ситуацию по обе стороны Тайваньского пролива. "С учетом опыта российско-украинской войны, в национальной армии была сделана ставка на высокую степень мобильности, рассредоточении сил, маскировке, дублировании и децентрализации управления, обеспечивающее целостность управления на всем протяжении операции", - говорится в сообщении агентства. Достичь многоуровневого сдерживания предполагается за счет концепции ассиметричных операций. Предполагается отслеживать очевидные признаки вторжения противника и превентивно атаковать его ключевые логистические узлы, чтобы сорвать темп наступления. Планируется широко применять дальнобойные, высокоточные и маневренные средства для поражения войск противника, в том числе на рискованном этапе при пересечении Тайваньского пролива, использовать все преимущества островного положения Тайваня. Подчеркивается важность применения мобильного, малогабаритного, интеллектуального оружия, разнообразных беспилотных средств и системы борьбы с ними. Концепция учитывает стратегическое развертывание сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, которое должно расширить обороняемое пространство. За счет продления обязательной военной службы и улучшения военной подготовки ожидается повышение боеспособности резервных сил. В декабре 2022 года глава администрации острова Цай Инвэнь объявила об увеличении срока армейской службы с четырех месяцев до одного года. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230909/simulyatsiya-1895125872.html
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в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, нэнси пелоси, сша
В мире, Тайвань, Китай, Цай Инвэнь, Нэнси Пелоси, США
Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве
CNA: МО Тайваня учтет опыт СВО на Украине в оборонном строительстве
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости.
Министерство обороны Тайваня впервые с начала специальной военной операции на Украине опубликовал Доклад о национальной обороне, в нем учтен опыт украинского конфликта, сообщает агентство CNA
со ссылкой на доклад.
"Доклад о национальной обороне" выходит один раз в два года, таким образом, выпущенный во вторник документ стал первым после начала специальной военной операции. В разделе "Оборонная стратегия" указывается, что вооруженные силы острова в своем военном строительстве учтут "уроки" конфликта на Украине. В разделе, посвященном вызовам безопасности, первое место отводится КНР
и отмечается, что конфликт между Россией
и Украиной и продолжающееся соперничество между КНР и США
обострили международную обстановку и повлияли на ситуацию по обе стороны Тайваньского пролива.
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"С учетом опыта российско-украинской войны, в национальной армии была сделана ставка на высокую степень мобильности, рассредоточении сил, маскировке, дублировании и децентрализации управления, обеспечивающее целостность управления на всем протяжении операции", - говорится в сообщении агентства.
Достичь многоуровневого сдерживания предполагается за счет концепции ассиметричных операций. Предполагается отслеживать очевидные признаки вторжения противника и превентивно атаковать его ключевые логистические узлы, чтобы сорвать темп наступления. Планируется широко применять дальнобойные, высокоточные и маневренные средства для поражения войск противника, в том числе на рискованном этапе при пересечении Тайваньского пролива, использовать все преимущества островного положения Тайваня. Подчеркивается важность применения мобильного, малогабаритного, интеллектуального оружия, разнообразных беспилотных средств и системы борьбы с ними. Концепция учитывает стратегическое развертывание сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, которое должно расширить обороняемое пространство.
За счет продления обязательной военной службы и улучшения военной подготовки ожидается повышение боеспособности резервных сил.
В декабре 2022 года глава администрации острова Цай Инвэнь
объявила об увеличении срока армейской службы с четырех месяцев до одного года. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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