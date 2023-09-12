https://ria.ru/20230912/tayvan-1895974106.html

Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве

Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве - РИА Новости, 12.09.2023

Минобороны Тайваня будет учитывать опыт СВО в оборонном строительстве

Министерство обороны Тайваня впервые с начала специальной военной операции на Украине опубликовал Доклад о национальной обороне, в нем учтен опыт украинского... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T22:22

2023-09-12T22:22

2023-09-12T22:22

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тайвань

китай

цай инвэнь

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Министерство обороны Тайваня впервые с начала специальной военной операции на Украине опубликовал Доклад о национальной обороне, в нем учтен опыт украинского конфликта, сообщает агентство CNA со ссылкой на доклад. "Доклад о национальной обороне" выходит один раз в два года, таким образом, выпущенный во вторник документ стал первым после начала специальной военной операции. В разделе "Оборонная стратегия" указывается, что вооруженные силы острова в своем военном строительстве учтут "уроки" конфликта на Украине. В разделе, посвященном вызовам безопасности, первое место отводится КНР и отмечается, что конфликт между Россией и Украиной и продолжающееся соперничество между КНР и США обострили международную обстановку и повлияли на ситуацию по обе стороны Тайваньского пролива. "С учетом опыта российско-украинской войны, в национальной армии была сделана ставка на высокую степень мобильности, рассредоточении сил, маскировке, дублировании и децентрализации управления, обеспечивающее целостность управления на всем протяжении операции", - говорится в сообщении агентства. Достичь многоуровневого сдерживания предполагается за счет концепции ассиметричных операций. Предполагается отслеживать очевидные признаки вторжения противника и превентивно атаковать его ключевые логистические узлы, чтобы сорвать темп наступления. Планируется широко применять дальнобойные, высокоточные и маневренные средства для поражения войск противника, в том числе на рискованном этапе при пересечении Тайваньского пролива, использовать все преимущества островного положения Тайваня. Подчеркивается важность применения мобильного, малогабаритного, интеллектуального оружия, разнообразных беспилотных средств и системы борьбы с ними. Концепция учитывает стратегическое развертывание сил США в Индо-Тихоокеанском регионе, которое должно расширить обороняемое пространство. За счет продления обязательной военной службы и улучшения военной подготовки ожидается повышение боеспособности резервных сил. В декабре 2022 года глава администрации острова Цай Инвэнь объявила об увеличении срока армейской службы с четырех месяцев до одного года. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230909/simulyatsiya-1895125872.html

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китай

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в мире, тайвань, китай, цай инвэнь, нэнси пелоси, сша