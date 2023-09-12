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Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник

Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник - РИА Новости, 12.09.2023

Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник

Советский музыкант и актер Ян Табачник умер в Израиле в возрасте 78 лет, сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook*. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:16

2023-09-12T15:16

2023-09-12T15:30

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советский музыкант и актер Ян Табачник умер в Израиле в возрасте 78 лет, сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook*.Он уточнил, что это произошло в понедельник, 11 сентября. По словам Маслия, в последние годы Табачник боролся с раком легких и проходил лечение в одной из больниц Тель-Авива. Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах. С 16 лет стал артистом оркестра Киевского цирка. Работал в Астраханской, Калмыцкой, Грузинской филармонии, филармонии Южного берега Крыма. Выпустил пять дисков-гигантов на фирме "Мелодия". Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова и другие артисты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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новости культуры, тель-авив, израиль