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Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник - РИА Новости, 12.09.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:16 12.09.2023 (обновлено: 15:30 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/tabachnik-1895855141.html
Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник
Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник - РИА Новости, 12.09.2023
Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник
Советский музыкант и актер Ян Табачник умер в Израиле в возрасте 78 лет, сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook*. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:16
2023-09-12T15:30
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советский музыкант и актер Ян Табачник умер в Израиле в возрасте 78 лет, сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook*.Он уточнил, что это произошло в понедельник, 11 сентября. По словам Маслия, в последние годы Табачник боролся с раком легких и проходил лечение в одной из больниц Тель-Авива. Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах. С 16 лет стал артистом оркестра Киевского цирка. Работал в Астраханской, Калмыцкой, Грузинской филармонии, филармонии Южного берега Крыма. Выпустил пять дисков-гигантов на фирме "Мелодия". Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова и другие артисты.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Культура, Новости культуры, Тель-Авив, Израиль
Умер автор песен Кобзона и Гурченко Ян Табачник

Автор песен Кобзона и Гурченко музыкант Ян Табачник умер на 79-м году жизни

CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Ukrainian politiciansЯн Табачник
Ян Табачник - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Вадим Чуприна / Ukrainian politicians
Ян Табачник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Советский музыкант и актер Ян Табачник умер в Израиле в возрасте 78 лет, сообщил журналист Михаил Маслий в Facebook*.
Он уточнил, что это произошло в понедельник, 11 сентября. По словам Маслия, в последние годы Табачник боролся с раком легких и проходил лечение в одной из больниц Тель-Авива.
Ян Табачник родился 31 июля 1945 года в Черновцах. С 16 лет стал артистом оркестра Киевского цирка. Работал в Астраханской, Калмыцкой, Грузинской филармонии, филармонии Южного берега Крыма. Выпустил пять дисков-гигантов на фирме "Мелодия". Его песни исполняли Иосиф Кобзон, Вахтанг Кикабидзе, Людмила Гурченко, Валентина Толкунова и другие артисты.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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