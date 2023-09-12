https://ria.ru/20230912/svo-1895872904.html

Новгородский бизнес купил для бойцов СВО 22 квадрокоптера

Новгородский бизнес купил для бойцов СВО 22 квадрокоптера - РИА Новости, 12.09.2023

Новгородский бизнес купил для бойцов СВО 22 квадрокоптера

Новгородские предприниматели и предприятия собрали более 7,7 миллиона рублей и купили 22 квадрокоптера, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T16:21

2023-09-12T16:21

2023-09-12T16:38

надежные люди

великий новгород

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сен - РИА Новости. Новгородские предприниматели и предприятия собрали более 7,7 миллиона рублей и купили 22 квадрокоптера, три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), два противодроновых ружья, сообщил предприниматель Павел Гальченко в телеграм-канале "СВОих не бросаем". "Благодаря нашим общим усилиям, вашей помощи и доверию удалось собрать 7 733 000 рублей!!! Было закуплено 20 штук "Мавиков 3" стандарт в Китае на 4 740 000 рублей, жду поставки в течение недели-двух. Закуплены три станции РЭБ "Пероед" российского производства, поставка в октябре, стоимость 1,5 миллиона рублей. Куплены два противодроновых ружья - 560 тысяч рублей. Закуплены 2 "Мавика 3" стандарт в комплектации флай комбо, 6 аккумуляторов и две зарядные станции на 590 тысяч рублей", - рассказал Гальченко. Кроме того, он сообщил, что частично закрыт долг за покупку глушителей и пламегасителей. Гальченко пояснил, что все закупки проходят через областной фонд "Сохрани Жизнь". В ближайшее время помощь попадет бойцам в зону проведения специальной военной операции.

https://ria.ru/20230906/bespilotniki-1894589867.html

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великий новгород