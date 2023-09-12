https://ria.ru/20230912/svo-1895849615.html

"Офицеры России" сравнили ситуацию перед СВО с кануном Второй мировой войны

"Офицеры России" сравнили ситуацию перед СВО с кануном Второй мировой войны - РИА Новости, 12.09.2023

"Офицеры России" сравнили ситуацию перед СВО с кануном Второй мировой войны

Отказ Запада от мирных инициатив России от декабря 2021 года сопоставим с событиями 1939-1940 годов, когда Европа отказалась от предложений СССР по... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:54

2023-09-12T14:54

2023-09-12T14:54

россия

германия

сша

офицеры россии

нато

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Отказ Запада от мирных инициатив России от декабря 2021 года сопоставим с событиями 1939-1940 годов, когда Европа отказалась от предложений СССР по противодействию захватническим планам Германии, что привело ко Второй мировой войне, заявили во вторник в общероссийской организации "Офицеры России" в рамках Международного антифашисткого форуме в Москве. "Форум-2023 считает сложившуюся в настоящее время мировую обстановку после непринятия мирных предложений Министерства иностранных дел Российской Федерации от 17 декабря 2021 года о диалоге США и НАТО и другими странами Запада относительно выработки гарантий о неделимости безопасности, схожей по своей сути с событиями 1939-1940 годов после отказа стран Запада от предложений СССР по противодействию захватническим планам фашистской Германии, приведших ко Второй мировой и Великой Отечественной войне", - говорится в заявлении "Офицеров России". На форуме также отметили "существенные угрозы повторения" событий Второй мировой войны, принесших "неисчислимые жертвы Советскому Союзу и Китаю". "В наши дни вновь Россия и Китай объявлены противниками и врагами США, НАТО и всего так называемого золотого миллиарда. Россия и Китай, по мнению коллективного Запада, подлежат экономическому, санкционному и военному сдерживанию. В этой связи Форум обращается к молодому поколению России и Китая с призывом помнить о тех жертвах и не допустить их повторения", - подчеркнули участники. Также "Офицеры" осудили рост в странах Запада русофобских настроений и попыток западных политиков "отменить культуру, спорт, историю, веру России", а также стремление фальсифицировать и исказить историю Великой Отечественной и Второй мировой войны, "умалить роль советского народа в разгроме фашизма в 1945 году". "В последние десятилетия в ряде западных стран на государственном уровне активно тиражируются мифы о Второй мировой войне, где Советский Союз и воины-освободители поставлены в один ряд с нацистскими преступниками. Решающий вклад Красной Армии в разгром фашизма сознательно и целенаправленно обесценивается и бросается тень на участников современной специальной военной операции. Подобные действия недопустимы и требуют всеобщего осуждения и достойного отпора", - заявили на форуме. Также "Офицеры" считают, что итоги Нюрнбергского трибунала стали чаще пересматриваться - в частности, о бессрочности ответственности за фашистские и нацистские преступления. В качестве примера организация привела героизацию военных преступников и факельные шествия неонацистов в Германии, США, Франции, на Украине и в Прибалтике.

https://ria.ru/20230912/vsu-1895846977.html

https://ria.ru/20230912/rossiya-1895793432.html

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россия, германия, сша, офицеры россии, нато