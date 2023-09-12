https://ria.ru/20230912/sud-1895961949.html

Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой

Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 12.09.2023

Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой

Басманный суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста экс-заместителю министра культуры Ольге Яриловой по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:41

2023-09-12T20:41

2023-09-12T20:42

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста экс-заместителю министра культуры Ольге Яриловой по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Яриловой продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря", - рассказал собеседник агентства. Чиновнице вменяется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. По данным следствия, Ярилова поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". Фактически, как считают следователи, это заведение является коммерческим предприятием и никакой культурной ценности не представляет. Санкция статьи, по которой обвиняется Ярилова, предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации минкультуры, она уволилась по собственному желанию.

https://ria.ru/20230420/arest-1866525124.html

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