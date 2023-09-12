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Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 12.09.2023
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20:41 12.09.2023 (обновлено: 20:42 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sud-1895961949.html
Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой
Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 12.09.2023
Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой
Басманный суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста экс-заместителю министра культуры Ольге Яриловой по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:41
2023-09-12T20:42
происшествия
москва
россия
ольга ярилова
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста экс-заместителю министра культуры Ольге Яриловой по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Яриловой продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря", - рассказал собеседник агентства. Чиновнице вменяется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. По данным следствия, Ярилова поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". Фактически, как считают следователи, это заведение является коммерческим предприятием и никакой культурной ценности не представляет. Санкция статьи, по которой обвиняется Ярилова, предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
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происшествия, москва, россия, ольга ярилова, михаил мишустин
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Ярилова, Михаил Мишустин
Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой

Басманный суд продлил арест экс-замминистра культуры Яриловой до декабря

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗдание Басманного районного суда в Москве
Здание Басманного районного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Здание Басманного районного суда в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до середины декабря срок ареста экс-заместителю министра культуры Ольге Яриловой по делу о злоупотреблении полномочиями с ущербом в 125 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Яриловой продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 17 декабря", - рассказал собеседник агентства.
Ольга Ярилова - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Суд арестовал экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову
20 апреля, 09:36
Чиновнице вменяется злоупотребление полномочиями с тяжкими последствиями. По данным следствия, Ярилова поспособствовала включению в программу "Пушкинской карты" "Самого высокого музея мороженого в мире" в одной из башен "Москва-Сити". Фактически, как считают следователи, это заведение является коммерческим предприятием и никакой культурной ценности не представляет.
Санкция статьи, по которой обвиняется Ярилова, предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
В сентябре прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Ярилову от должности замминистра культуры по ее просьбе. По информации минкультуры, она уволилась по собственному желанию.
 
ПроисшествияМоскваРоссияОльга ЯриловаМихаил Мишустин
 
 
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