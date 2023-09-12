https://ria.ru/20230912/sud-1895852721.html
Срок следствия по делу Гиркина продлили до зимы
Срок следствия по делу Гиркина продлили до зимы - РИА Новости, 12.09.2023
Срок следствия по делу Гиркина продлили до зимы
Срок следствия по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в публичных призывах к экстремизму, продлен до декабря, заявил... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T15:04
2023-09-12T15:04
2023-09-12T15:05
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в публичных призывах к экстремизму, продлен до декабря, заявил следователь в Мещанском суде Москвы. "Для завершения расследования понадобится не менее трех месяцев, в связи с чем срок следствия продлен на три месяца, до 18 декабря", - отметил следователь. Он добавил, что расследование представляет особую сложность - следователи уже неоднократно допрашивали обвиняемого, а также нескольких свидетелей, знакомых с его деятельностью, провели лингвистическую экспертизу. В дальнейшем запланирован еще ряд следственных действий, в частности уже назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы. Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
https://ria.ru/20221117/prigovor-1832275627.html
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происшествия, москва, донецкая народная республика, россия
Происшествия, Москва, Донецкая Народная Республика, Россия
Срок следствия по делу Гиркина продлили до зимы
Мещанский суд: срок следствия по делу Гиркина продлили до зимы
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Срок следствия по делу бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого в публичных призывах к экстремизму, продлен до декабря, заявил следователь в Мещанском суде Москвы.
"Для завершения расследования понадобится не менее трех месяцев, в связи с чем срок следствия продлен на три месяца, до 18 декабря", - отметил следователь.
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Он добавил, что расследование представляет особую сложность - следователи уже неоднократно допрашивали обвиняемого, а также нескольких свидетелей, знакомых с его деятельностью, провели лингвистическую экспертизу. В дальнейшем запланирован еще ряд следственных действий, в частности уже назначены молекулярно-генетическая, баллистическая и психолого-лингвистическая экспертизы.
Стрелкову предъявлено обвинение в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете и грозит до пяти лет лишения свободы. Он был задержан 21 июля, в тот же день Мещанский суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 сентября.
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