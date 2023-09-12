https://ria.ru/20230912/sud-1895809164.html
В Красноярском крае троих опекунов будут судить за истязание детей
В Красноярском крае троих опекунов будут судить за истязание детей - РИА Новости, 12.09.2023
В Красноярском крае троих опекунов будут судить за истязание детей
Трое жителей Боготольского района Красноярского края пойдут под суд за истязания четырех опекаемых девочек, которых они избивали, привязывали в лесу, обливали... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:45
2023-09-12T12:45
2023-09-12T12:46
россия
красноярский край
боготольский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Трое жителей Боготольского района Красноярского края пойдут под суд за истязания четырех опекаемых девочек, которых они избивали, привязывали в лесу, обливали зеленкой, окунали ледяной водой и заставляли выполнять тяжелую физическую работу, сообщает прокуратура региона. По ее данным, в 2014, 2015 и 2020 годах 54-летняя жительница села Юрьевка оформила опеку над четырьмя детьми – 3-летней, 11-летней и двумя 8-летними девочками. На протяжении всего времени дети подвергались издевательствам как со стороны женщины, так и её мужа и зятя. В "воспитательных целях" девочек не только били и унижали, но и заставляли выполнять тяжелые физические упражнения. "Однажды женщина силой поместила в рот 4-летней воспитанницы хлеб, отчего та начала задыхаться и плакать. После ребенок отправился на несколько часов в угол, находясь в полуприседе. Этой же девочке "в воспитательных" целях на голову выливали зелёнку и окунали в ледяную воду", - говорится в сообщении. В июле 2021 года 15-летнюю воспитанницу совместно с зятем опекунши вывезли в лес. "Девочку привязали скотчем к дереву и оставили в полном одиночестве. Вернувшись, мужчина в отместку за непослушание нанес несколько ударов по животу", - сообщает надзорное ведомство. В апреле 2022 года детей забрали из семьи, им была оказана необходимая психологическая помощь. В настоящее время трое девочек находятся под опекой в других семьях, самой старшей из пострадавших исполнилось 18 лет, она является студенткой колледжа. "Прокуратура утвердила обвинение трем жителям Боготольского района в долгом издевательстве над подопечными детьми. Уголовное дело об истязании ("а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ), незаконном лишении свободы (п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) рассмотрит Боготольский районный суд", - сказано в релизе. Отмечается, что за самое тяжкое преступление виновным грозит до семи лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230904/istyazaniya-1893993941.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, красноярский край, боготольский район, происшествия
Россия, Красноярский край, Боготольский район, Происшествия
В Красноярском крае троих опекунов будут судить за истязание детей
Троих опекунов из Красноярского края будут судить за издевательства над детьми
КРАСНОЯРСК, 12 сен - РИА Новости. Трое жителей Боготольского района Красноярского края пойдут под суд за истязания четырех опекаемых девочек, которых они избивали, привязывали в лесу, обливали зеленкой, окунали ледяной водой и заставляли выполнять тяжелую физическую работу, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, в 2014, 2015 и 2020 годах 54-летняя жительница села Юрьевка оформила опеку над четырьмя детьми – 3-летней, 11-летней и двумя 8-летними девочками. На протяжении всего времени дети подвергались издевательствам как со стороны женщины, так и её мужа и зятя. В "воспитательных целях" девочек не только били и унижали, но и заставляли выполнять тяжелые физические упражнения.
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"Однажды женщина силой поместила в рот 4-летней воспитанницы хлеб, отчего та начала задыхаться и плакать. После ребенок отправился на несколько часов в угол, находясь в полуприседе. Этой же девочке "в воспитательных" целях на голову выливали зелёнку и окунали в ледяную воду", - говорится в сообщении.
В июле 2021 года 15-летнюю воспитанницу совместно с зятем опекунши вывезли в лес. "Девочку привязали скотчем к дереву и оставили в полном одиночестве. Вернувшись, мужчина в отместку за непослушание нанес несколько ударов по животу", - сообщает надзорное ведомство.
В апреле 2022 года детей забрали из семьи, им была оказана необходимая психологическая помощь. В настоящее время трое девочек находятся под опекой в других семьях, самой старшей из пострадавших исполнилось 18 лет, она является студенткой колледжа.
"Прокуратура утвердила обвинение трем жителям Боготольского района в долгом издевательстве над подопечными детьми. Уголовное дело об истязании ("а", "г", "е" ч. 2 ст. 117 УК РФ
), незаконном лишении свободы (п.п. "а", "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию (ст. 156 УК РФ) рассмотрит Боготольский районный суд", - сказано в релизе.
Отмечается, что за самое тяжкое преступление виновным грозит до семи лет лишения свободы.
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