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Суд в Ростове-на-Дону дал журналисту Гаджиеву 17 лет колонии - РИА Новости, 12.09.2023
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12:06 12.09.2023 (обновлено: 12:23 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/sud-1895796279.html
Суд в Ростове-на-Дону дал журналисту Гаджиеву 17 лет колонии
Суд в Ростове-на-Дону дал журналисту Гаджиеву 17 лет колонии - РИА Новости, 12.09.2023
Суд в Ростове-на-Дону дал журналисту Гаджиеву 17 лет колонии
Южный окружной военный суд во вторник приговорил редактора дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева к 17 годам колонии по делу о... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T12:06
2023-09-12T12:23
ростов-на-дону
происшествия
сирия
абдулмумин гаджиев
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил редактора дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева к 17 годам колонии по делу о финансировании терроризма, еще два фигуранта получили 17,5 лет и 18 лет колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Абдулмин Гаджиев, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов обвиняются в участии в деятельности экстремистской и террористической организации, а также организации финансирования терроризма. В ходе прений прокурор запросил каждому из них по 19 лет строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафом 250 тысяч рублей."По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Гаджиеву - 17 лет,... Тамбиеву - 17 лет и шесть месяцев,... Ризванову - 18 лет колонии", - сказал судья.По версии следствия, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев принял участие в деятельности террористических организаций для "создания теократического государства и отказа от светской формы государственной власти". Как полагает СК, в том же году он объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими для распространения идей террористических организаций и финансирования терроризма. Они создали фонды и организовали сбор средств якобы для содержания сирот, помощи тяжелобольным, строительства мечети и оказания помощи беженцам в Сирии.Гаджиев, по данным следствия, являясь редактором отдела религии общественно-политической газеты, опубликовал ряд статей, в которых призывал вносить средства в созданные ими якобы благотворительные фонды, а также пытался "воздействовать на сознание людей", чтобы вовлечь их в деятельности террористической организации. На счета созданных ими фондов поступило не менее 68 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир, утверждает СК.Гаджиева арестовали 18 июня 2019 года. Свою вину он не признал, связав арест со своей журналистской деятельностью. Уголовное дело в отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, выделено в отдельное производство.
https://ria.ru/20230811/sud-1889575284.html
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия, сирия, абдулмумин гаджиев, следственный комитет россии (ск рф)
Ростов-на-Дону, Происшествия, Сирия, Абдулмумин Гаджиев, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд в Ростове-на-Дону дал журналисту Гаджиеву 17 лет колонии

Суд дал журналисту Гаджиеву 17 лет колонии за финансирование терроризма

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 сен - РИА Новости. Южный окружной военный суд во вторник приговорил редактора дагестанского еженедельника "Черновик" Абдулмумина Гаджиева к 17 годам колонии по делу о финансировании терроризма, еще два фигуранта получили 17,5 лет и 18 лет колонии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Абдулмин Гаджиев, Кемал Тамбиев и Абубакар Ризванов обвиняются в участии в деятельности экстремистской и террористической организации, а также организации финансирования терроризма. В ходе прений прокурор запросил каждому из них по 19 лет строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме и штрафом 250 тысяч рублей.
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"По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний назначить Гаджиеву - 17 лет,... Тамбиеву - 17 лет и шесть месяцев,... Ризванову - 18 лет колонии", - сказал судья.
По версии следствия, в 2009 году Исраил Ахмеднабиев принял участие в деятельности террористических организаций для "создания теократического государства и отказа от светской формы государственной власти". Как полагает СК, в том же году он объединился с Гаджиевым, Ризвановым, Тамбиевым и другими для распространения идей террористических организаций и финансирования терроризма. Они создали фонды и организовали сбор средств якобы для содержания сирот, помощи тяжелобольным, строительства мечети и оказания помощи беженцам в Сирии.
Гаджиев, по данным следствия, являясь редактором отдела религии общественно-политической газеты, опубликовал ряд статей, в которых призывал вносить средства в созданные ими якобы благотворительные фонды, а также пытался "воздействовать на сознание людей", чтобы вовлечь их в деятельности террористической организации. На счета созданных ими фондов поступило не менее 68 миллионов рублей, 200 тысяч долларов и 48 тысяч турецких лир, утверждает СК.
Гаджиева арестовали 18 июня 2019 года. Свою вину он не признал, связав арест со своей журналистской деятельностью. Уголовное дело в отношении Ахмеднабиева и других участников преступной группы, объявленных в международный розыск, выделено в отдельное производство.
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Ростов-на-ДонуПроисшествияСирияАбдулмумин ГаджиевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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