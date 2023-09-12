https://ria.ru/20230912/strakhovanie-1895730354.html
Путин призвал не делать страхование жилья обязательным
Путин призвал не делать страхование жилья обязательным - РИА Новости, 12.09.2023
Путин призвал не делать страхование жилья обязательным
Жилье нужно страховать, но нельзя в один момент сделать это обязательным для граждан, заявил Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T08:17
2023-09-12T08:17
2023-09-12T08:41
общество
экономика
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Жилье нужно страховать, но нельзя в один момент сделать это обязательным для граждан, заявил Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ."Моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это (страхование жилья. — Прим. ред.) делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций", — сказал президент.Путин добавил, что государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя.Он отметил, что "все-таки доходы граждан сегодня у нас растут", и "реальные зарплаты", и "реальные доходы", но в целом, по словам главы государства, они довольно скромные.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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общество, экономика, владимир путин, россия, вэф-2023
Общество, Экономика, Владимир Путин, Россия, ВЭФ-2023
Путин призвал не делать страхование жилья обязательным
Путин заявил, что страхование жилья нельзя делать обязательным
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Жилье нужно страховать, но нельзя в один момент сделать это обязательным для граждан, заявил Владимир Путин на встрече с модераторами тематических сессий ВЭФ.
«
"Моя позиция до сих пор заключалась в том, что нельзя это (страхование жилья. — Прим. ред.) делать обязательным. Это нужно делать, но с сегодня на завтра приказать людям и заставить их платить я не могу, потому что это дополнительные расходы для людей. Это ведет к тому, что бюджеты разных уровней платят за восстановление после чрезвычайных ситуаций", — сказал президент.
Путин добавил, что государство должно продолжить какое-то время брать расходы на себя.
Он отметил, что "все-таки доходы граждан сегодня у нас растут", и "реальные зарплаты", и "реальные доходы", но в целом, по словам главы государства, они довольно скромные.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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