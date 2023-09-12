https://ria.ru/20230912/stavka-1895752401.html

ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин

ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин

ЦБ РФ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:57

2023-09-12T09:57

2023-09-12T10:40

экономика

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил президент России Владимир Путин."ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.По его словам, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. "Все нужно делать своевременно. Это управляемая ситуация... это тонкая сфера, но она управляемая", - отметил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/stavka-1895736855.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки Центробанк своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил Путин 2023-09-12T09:57 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин