https://ria.ru/20230912/stavka-1895752401.html
ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин
ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин
ЦБ РФ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:57
2023-09-12T09:57
2023-09-12T10:40
экономика
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил президент России Владимир Путин."ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.По его словам, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. "Все нужно делать своевременно. Это управляемая ситуация... это тонкая сфера, но она управляемая", - отметил он.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/stavka-1895736855.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин поддержал увеличение Центробанком ключевой ставки
Центробанк своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил Путин
2023-09-12T09:57
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PT0M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), владимир путин
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин
ЦБ своевременно поднял ставку, заявил Путин
Путин: Центробанк правильно сделал, что вовремя поднял ставку
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. ЦБ РФ своевременно поднял ставку и правильно это сделал, это фактор для снижения инфляционных рисков, заявил президент России Владимир Путин.
"ЦБ был вынужден, конечно, поднять ключевую ставку до 12%, в том числе и потому, что инфляция начала немножко подниматься. Сколько у нас сейчас: 5,2% примерно в годовом исчислении. Поэтому ЦБ отреагировал на это, он не мог не отреагировать. Я думаю, что правильно сделал, своевременно", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
По его словам, это сокращает возможности для кредитования, немножко сдерживает развитие экономики, зато существенным фактором является для снижения инфляционных рисков. "Все нужно делать своевременно. Это управляемая ситуация... это тонкая сфера, но она управляемая", - отметил он.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин