https://ria.ru/20230912/stavka-1895736855.html

ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин

ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин - РИА Новости, 12.09.2023

ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин

Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России вряд ли пойдет на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления рубля. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T09:01

2023-09-12T09:01

2023-09-12T09:07

экономика

андрей костин (банкир)

центральный банк рф (цб рф)

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России вряд ли пойдет на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления рубля.Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение."С учетом нынешней тенденции снижения курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится от повышения ставки, мне кажется, она останется. ...Я думаю, меры, которые ЦБ принимал, и риторика, и то, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать. Я думаю, это сказывается, спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ."Я еще три дня назад думал, что он поднимет, а вот сейчас мне кажется, что все-таки меры, которые были приняты раньше, и, может быть, риторика вокруг этого немножко подействовала на рынок. И я думаю, что ЦБ мог бы воздержаться сейчас, подождать и посмотреть дальше, не торопиться. Потому что повышение ставок всегда имеет, конечно, не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства", - сказал он."Конечно, повышение ставки с неким лагом отразится на темпах роста кредитования. Если власти хотят, чтобы мы больше кредитовали, то, конечно, ставку надо аккуратно повышать. Поэтому я думаю, что Центральный банк все-таки какую-то паузу возьмет, если за два дня только не прыгнет курс, то могут подождать", - добавил глава ВТБ.Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф также сообщил, что в эту пятницу не ждет нового ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html

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экономика, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), вэф-2023