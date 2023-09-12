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ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин - РИА Новости, 12.09.2023
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09:01 12.09.2023 (обновлено: 09:07 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/stavka-1895736855.html
ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин
ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин - РИА Новости, 12.09.2023
ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин
Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России вряд ли пойдет на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления рубля. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T09:01
2023-09-12T09:07
экономика
андрей костин (банкир)
центральный банк рф (цб рф)
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России вряд ли пойдет на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления рубля.Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение."С учетом нынешней тенденции снижения курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится от повышения ставки, мне кажется, она останется. ...Я думаю, меры, которые ЦБ принимал, и риторика, и то, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать. Я думаю, это сказывается, спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ."Я еще три дня назад думал, что он поднимет, а вот сейчас мне кажется, что все-таки меры, которые были приняты раньше, и, может быть, риторика вокруг этого немножко подействовала на рынок. И я думаю, что ЦБ мог бы воздержаться сейчас, подождать и посмотреть дальше, не торопиться. Потому что повышение ставок всегда имеет, конечно, не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства", - сказал он."Конечно, повышение ставки с неким лагом отразится на темпах роста кредитования. Если власти хотят, чтобы мы больше кредитовали, то, конечно, ставку надо аккуратно повышать. Поэтому я думаю, что Центральный банк все-таки какую-то паузу возьмет, если за два дня только не прыгнет курс, то могут подождать", - добавил глава ВТБ.Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф также сообщил, что в эту пятницу не ждет нового ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html
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экономика, андрей костин (банкир), центральный банк рф (цб рф), вэф-2023
Экономика, Андрей Костин (банкир), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), ВЭФ-2023
ЦБ не будет повышать ключевую ставку в пятницу, считает Костин

Глава ВТБ Костин: ЦБ воздержится от повышения ключевой ставки в пятницу

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что Банк России вряд ли пойдет на повышение ключевой ставки в эту пятницу на фоне укрепления рубля.
Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
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"С учетом нынешней тенденции снижения курса доллара, я думаю, что ЦБ воздержится от повышения ставки, мне кажется, она останется. ...Я думаю, меры, которые ЦБ принимал, и риторика, и то, что ЦБ, финансовые власти серьезно настроены действовать. Я думаю, это сказывается, спекулянты стали аккуратнее работать", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
"Я еще три дня назад думал, что он поднимет, а вот сейчас мне кажется, что все-таки меры, которые были приняты раньше, и, может быть, риторика вокруг этого немножко подействовала на рынок. И я думаю, что ЦБ мог бы воздержаться сейчас, подождать и посмотреть дальше, не торопиться. Потому что повышение ставок всегда имеет, конечно, не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства", - сказал он.
"Конечно, повышение ставки с неким лагом отразится на темпах роста кредитования. Если власти хотят, чтобы мы больше кредитовали, то, конечно, ставку надо аккуратно повышать. Поэтому я думаю, что Центральный банк все-таки какую-то паузу возьмет, если за два дня только не прыгнет курс, то могут подождать", - добавил глава ВТБ.
Ранее во вторник глава Сбербанка Герман Греф также сообщил, что в эту пятницу не ждет нового ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
Аналитики спрогнозировали ситуацию с ключевой ставкой в ближайшие месяцы
10 сентября, 06:52
 
ЭкономикаАндрей Костин (банкир)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)ВЭФ-2023
 
 
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