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Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.09.2023
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07:21 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.09.2023
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки
Текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12% - не очень длинная история и долго не продлится, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T07:21
2023-09-12T07:21
экономика
владивосток
герман греф
центральный банк рф (цб рф)
дальневосточный федеральный университет
вэф-2023
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости/Прайм. Текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12% - не очень длинная история и долго не продлится, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики, считает глава Сбербанка Герман Греф Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Ранее во вторник Греф говорил, что в эту пятницу не ждет нового ужесточения монетарной политики. "На мой взгляд, это не очень длинная история. Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф добавил, что затем еще через три-шесть месяцев станет понятен эффект от всех принятых мер и "приступим к циклу снижения". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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экономика, владивосток, герман греф, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023
Экономика, Владивосток, Герман Греф, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2023
Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки

Греф заявил, что ключевая ставка в 12 процентов будет недолго

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости/Прайм. Текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12% - не очень длинная история и долго не продлится, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики, считает глава Сбербанка Герман Греф
Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Ранее во вторник Греф говорил, что в эту пятницу не ждет нового ужесточения монетарной политики.
"На мой взгляд, это не очень длинная история. Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.
Греф добавил, что затем еще через три-шесть месяцев станет понятен эффект от всех принятых мер и "приступим к циклу снижения".
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
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ЭкономикаВладивостокГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ-2023
 
 
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