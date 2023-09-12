https://ria.ru/20230912/stavka-1895722410.html

Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки

Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки - РИА Новости, 12.09.2023

Греф заявил, что скоро ЦБ перейдет к снижению ключевой ставки

Текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12% - не очень длинная история и долго не продлится, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T07:21

2023-09-12T07:21

2023-09-12T07:21

экономика

владивосток

герман греф

центральный банк рф (цб рф)

дальневосточный федеральный университет

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости/Прайм. Текущий уровень ключевой ставки Банка России в 12% - не очень длинная история и долго не продлится, в течение нескольких месяцев регулятор перейдет к смягчению политики, считает глава Сбербанка Герман Греф Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Ранее во вторник Греф говорил, что в эту пятницу не ждет нового ужесточения монетарной политики. "На мой взгляд, это не очень длинная история. Регулятор научился работать с такого рода инфляционными всплесками. По моим ощущениям, это долго не продлится. Мне не кажется, что серьезно дальше пойдут. Я думаю, в течение трех месяцев будет понятно, как будет развиваться ситуация", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ. Греф добавил, что затем еще через три-шесть месяцев станет понятен эффект от всех принятых мер и "приступим к циклу снижения". VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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Максим Горбачев

экономика, владивосток, герман греф, центральный банк рф (цб рф), дальневосточный федеральный университет, вэф-2023