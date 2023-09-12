https://ria.ru/20230912/stavka-1895719568.html

Греф не ожидает повышения ключевой ставки в ближайшем будущем

Греф не ожидает повышения ключевой ставки в ближайшем будущем - РИА Новости, 12.09.2023

Греф не ожидает повышения ключевой ставки в ближайшем будущем

Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает нового повышения ключевой ставки Банка России в сентябре, поскольку пока прошло слишком мало времени для оценки эффекта... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T06:49

2023-09-12T06:49

2023-09-12T06:49

экономика

владивосток

герман греф

сбербанк россии

дальневосточный федеральный университет

россия

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает нового повышения ключевой ставки Банка России в сентябре, поскольку пока прошло слишком мало времени для оценки эффекта предыдущего ужесточения монетарной политики. Банк России в августе на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта - до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение. Следующее заседание по ставке состоится в эту пятницу, 15 сентября. "Не ожидаю повышения (ключевой ставки - ред.), потому что слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения. Пока сложно оценить последствия тех регуляторных мер, которые были введены", - сообщил он журналистам в кулуарах ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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экономика, владивосток, герман греф, сбербанк россии, дальневосточный федеральный университет, россия, вэф-2023