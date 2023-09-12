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Власти США настроили свое общество против России, заявил Путин
Власти США настроили свое общество против России, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Власти США настроили свое общество против России, заявил Путин
Нынешние власти США настроили все американское общество против России, они рассматривают РФ как постоянного противника или врага и "вбивают" это в голову... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
2023-09-12T11:37
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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Нынешние власти США настроили все американское общество против России, они рассматривают РФ как постоянного противника или врага и "вбивают" это в голову населения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе. Вот в чем все дела. Они вот это сделали, а теперь как-то развернуть весь этот корабль в другую сторону им будет очень сложно - первое. Второе - они рассматривают Россию как постоянного противника или даже врага, и вбивают это в голову простого американца, и это плохо, потому что настраивает общество", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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россия, сша, владимир путин, в мире, вэф-2023
Россия, США, Владимир Путин, В мире, ВЭФ-2023
Власти США настроили свое общество против России, заявил Путин
Путин: власти США настроили свое общество в антироссийском ключе и духе
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Нынешние власти США настроили все американское общество против России, они рассматривают РФ как постоянного противника или врага и "вбивают" это в голову населения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе и духе. Вот в чем все дела. Они вот это сделали, а теперь как-то развернуть весь этот корабль в другую сторону им будет очень сложно - первое. Второе - они рассматривают Россию как постоянного противника или даже врага, и вбивают это в голову простого американца, и это плохо, потому что настраивает общество", - заявил глава государства в ходе пленарной сессии ВЭФ.
VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке
на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ
). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.