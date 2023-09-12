https://ria.ru/20230912/spros-1895840414.html

Спрос на грузовой транспорт среди клиентов ВТБ Лизинг в ДФО вырос на 65%

Спрос на грузовой транспорт среди клиентов ВТБ Лизинг в ДФО вырос на 65% - РИА Новости, 12.09.2023

Спрос на грузовой транспорт среди клиентов ВТБ Лизинг в ДФО вырос на 65%

Промышленные и инфраструктурные проекты, запущенные на Дальнем Востоке, привели к росту потребности в автотранспорте у местных строительных и логистических... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:21

2023-09-12T14:21

втб

втб лизинг

дальний восток

япония

антон мусатов

новости компаний - экономика

вэф-2023

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Промышленные и инфраструктурные проекты, запущенные на Дальнем Востоке, привели к росту потребности в автотранспорте у местных строительных и логистических компаний, сообщил генеральный директор ГК ВТБ Лизинг Антон Мусатов. Так, в январе-июне 2023 года ВТБ Лизинг передал клиентам на Дальнем Востоке на 65% больше грузовой техники и на 52% больше самоходной и прицепной техники по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что составило 169 единиц техники. В частности, в два раза выросла доля переданных региональным компаниям полуприцепов, доля седельных тягачей увеличилась на 75%. В прошлом году в округе также отмечался рос спроса на грузовую технику. В 2022 году ВТБ Лизинг передал компаниям в ДФО грузовых автомобилей в два раза больше, чем в 2021 году. Его доля в портфеле переданного транспорта компании превысила 30%, увеличившись за год на 15 процентных пунктов. "В прошлые годы авторынок Дальнего Востока работал в основном с подержанной техникой из Японии, которую крайне редко передавали в лизинг. После ухода поставщиков этой техники с рынка освободившуюся нишу активно занимают производители из Китая и России. При этом увеличиваются потребности в грузовых авто у местных строительных и логистических компаний, поскольку регион стремительно развивается: запущены инфраструктурные проекты в области дорожного строительства, золотодобыча и угольная, лесная промышленности наращивают производство. Как результат, сегодня в регионе более 50% объемов нового бизнеса занимает строительная и дорожно-строительная техника, а около 30% объемов нового бизнеса занимает грузовой автотранспорт. Мы ожидаем, что данная тенденция останется драйвером рынка Дальнего Востока как минимум в ближайший год", – приводятся в сообщении ВТБ Лизинг слова Мусатова.

https://ria.ru/20230911/podderzhka-1895584549.html

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Алёна Пава

втб, втб лизинг, дальний восток, япония, антон мусатов, новости компаний - экономика, вэф-2023