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Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике

Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике - РИА Новости, 12.09.2023

Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике

К 2030 году производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне России увеличится втрое, на базе мурманского центра появятся новые линии СПГ для... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T10:00

2023-09-12T10:00

2023-09-12T10:00

экономика

россия

мурманская область

владимир путин

арктика

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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. К 2030 году производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне России увеличится втрое, на базе мурманского центра появятся новые линии СПГ для добычи газа на арктических месторождениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. "К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое (до 64 миллионов тонн в год). В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России", - отметил Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

россия

мурманская область

арктика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, мурманская область, владимир путин, арктика