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Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике
Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике - РИА Новости, 12.09.2023
Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике
К 2030 году производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне России увеличится втрое, на базе мурманского центра появятся новые линии СПГ для... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T10:00
2023-09-12T10:00
2023-09-12T10:00
экономика
россия
мурманская область
владимир путин
арктика
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МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. К 2030 году производство сжиженного природного газа (СПГ) в Арктической зоне России увеличится втрое, на базе мурманского центра появятся новые линии СПГ для добычи газа на арктических месторождениях, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ. "К 2030 году производство СПГ в арктической зоне России должно вырасти втрое (до 64 миллионов тонн в год). В этой связи принято принципиальное решение о выпуске на базе мурманского центра новых линий СПГ для работы на арктических месторождениях. Конечно, это внесет огромный вклад в развитие наших северных регионов, в укрепление технологического суверенитета России", - отметил Путин. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, мурманская область, владимир путин, арктика
Экономика, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Арктика
Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для работы в Арктике
Путин: в Мурманской области появятся новые линии СПГ для добычи газа в Арктике