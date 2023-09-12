https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895968647.html

Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин

Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин

О выступлении Путина на ВЭФ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T21:36

2023-09-12T21:36

2023-09-12T22:19

специальная военная операция на украине

украина

киев

энергодар

владимир путин

владимир зеленский

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. О выступлении Путина на ВЭФ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Выступление Путина на ВЭФУкраина не добилась результатов при контрнаступлении, но при этом понесла большие потери, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин.Он также сообщил, что участники украинской диверсионной группы, которые планировали подорвать ЛЭП, но в итоге попали в плен, признались, что их готовили британские инструкторы. Как отметил глава государства, Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине. Кроме того, российский лидер затронул тему возможных переговоров с киевскими властями. Если США считают, что Украина готова к диалогу, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести его с Москвой, подчеркнул Путин.Помимо этого, он ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине, подчеркнув, что Россия не может это сделать, пока ВСУ ведут контрнаступление. Ход операцииСитуация в районе Запорожской АЭСГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил на полях Восточного экономического форума, что накануне киевский режим атаковал Энергодар с помощью беспилотников.Он отметил, что технологически безопасность Запорожской АЭС полностью обеспечена, но существуют риски ударов по ней со стороны ВСУ. Международная обстановкаЗаместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявил, что организация очень обеспокоена сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину.

https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html

https://ria.ru/20230912/zelenskiy-1895670966.html

украина

киев

энергодар

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