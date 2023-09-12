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Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 12.09.2023 (обновлено: 22:19 12.09.2023)
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895968647.html
Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин
Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023
Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин
О выступлении Путина на ВЭФ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости. РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T21:36
2023-09-12T22:19
специальная военная операция на украине
украина
киев
энергодар
владимир путин
владимир зеленский
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. О выступлении Путина на ВЭФ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.Выступление Путина на ВЭФУкраина не добилась результатов при контрнаступлении, но при этом понесла большие потери, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин.Он также сообщил, что участники украинской диверсионной группы, которые планировали подорвать ЛЭП, но в итоге попали в плен, признались, что их готовили британские инструкторы. Как отметил глава государства, Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине. Кроме того, российский лидер затронул тему возможных переговоров с киевскими властями. Если США считают, что Украина готова к диалогу, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести его с Москвой, подчеркнул Путин.Помимо этого, он ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине, подчеркнув, что Россия не может это сделать, пока ВСУ ведут контрнаступление. Ход операцииСитуация в районе Запорожской АЭСГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил на полях Восточного экономического форума, что накануне киевский режим атаковал Энергодар с помощью беспилотников.Он отметил, что технологически безопасность Запорожской АЭС полностью обеспечена, но существуют риски ударов по ней со стороны ВСУ. Международная обстановкаЗаместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявил, что организация очень обеспокоена сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895808209.html
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украина, киев, энергодар, владимир путин, владимир зеленский, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс, оон, вооруженные силы украины, вэф-2023, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Энергодар, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС, ООН, Вооруженные силы Украины, ВЭФ-2023, Россия, США
Спецоперация, 12 сентября: Украина несет большие потери, заявил Путин

Путин: Украина потеряла 71,5 тысячи человек с начала контрнаступления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин
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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. О выступлении Путина на ВЭФ и ходе спецоперации — в материале РИА Новости.

Выступление Путина на ВЭФ

Украина не добилась результатов при контрнаступлении, но при этом понесла большие потери, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, ВСУ потеряли 71,5 тысячи человек, 543 танка и около 18 тысяч бронемашин.
Он также сообщил, что участники украинской диверсионной группы, которые планировали подорвать ЛЭП, но в итоге попали в плен, признались, что их готовили британские инструкторы. Как отметил глава государства, Россию как будто провоцируют на удары по атомным объектам на Украине.
Кроме того, российский лидер затронул тему возможных переговоров с киевскими властями. Если США считают, что Украина готова к диалогу, пусть тогда отменят указ Владимира Зеленского, запрещающий вести его с Москвой, подчеркнул Путин.
Помимо этого, он ответил на вопрос о прекращении военных действий на Украине, подчеркнув, что Россия не может это сделать, пока ВСУ ведут контрнаступление.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарной сессии VIII Восточного экономического форума - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Не наступать на грабли. Путин определил приоритетные цели на ближайшие годы
Вчера, 14:56

Ход операции

  • Штурмовые подразделения украинских войск несут огромные потери под поселком Опытное в ДНР и не могут закрепиться в этом населенном пункте;
  • На Херсонском направлении российские военные за сутки уничтожили до 80 боевиков ВСУ, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицы "Мста-Б" и Д-30;
  • В Запорожской области отражены три атаки армии противника у сел Работино и Вербовое, уничтожено до 35 украинских солдат, три американские БМП "Брэдли" и две гаубицы, а также станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА "Нота" и десять единиц другой техники;
  • Российские войска отбили атаку противника на Краснолиманском направлении, уничтожив до 45 боевиков и шесть единиц техники;
  • На Донецком и Южно-донецком направлениях ВСУ за сутки потеряли около 400 боевиков;
  • На Донецком направлении подразделения "Южной" группировки отразили пять атак штурмовых групп 110-й механизированной бригады и 101-й бригады охраны генштаба украинских войск в районах Авдеевки и Майорска и западнее Андреевки в ДНР;
  • На Южно-донецком направлении подразделения группировки "Восток" ударили по местам дислокации подразделений 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах Старомайорского и Урожайного в ДНР;
  • На Купянском направлении за сутки уничтожено до 25 украинских боевиков, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы: TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции;
  • Системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский дрон, который должен был нанести удар по объектам на российской территории;
  • Начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский сообщил, что вертолеты и штурмовики группировки нанесли 24 удара по живой силе и технике ВСУ на Купянском направлении.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:42
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 12.09.2023Посмотреть

Ситуация в районе Запорожской АЭС

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил на полях Восточного экономического форума, что накануне киевский режим атаковал Энергодар с помощью беспилотников.
Он отметил, что технологически безопасность Запорожской АЭС полностью обеспечена, но существуют риски ударов по ней со стороны ВСУ.

Международная обстановка

Заместитель генсека ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявил, что организация очень обеспокоена сообщениями о поставках кассетных боеприпасов на Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
Зеленский сорвал спецоперацию американцев. И тут же получил по рукам
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевЭнергодарВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСООНВооруженные силы УкраиныВЭФ-2023РоссияСША
 
 
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