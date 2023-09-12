Рейтинг@Mail.ru
Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
20:09 12.09.2023
https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895959638.html
Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации
Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023
Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации
Пензенская область на следующей неделе передаст автомобили "Нива" бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T20:09
2023-09-12T20:09
надежные люди
пензенская область
херсонская область
донецкая народная республика
олег мельниченко
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892046931_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40dfa687de5f34e52135507b9e13f437.jpg
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Пензенская область на следующей неделе передаст автомобили "Нива" бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На следующей неделе в зону СВО из Пензенской области отправим крупную партию техники - автомобили "Нива". Помочь нашим бойцам предложил руководитель одного из сельхозпредприятий региона. Большое спасибо ему за неравнодушие и инициативность. Эти автомобили очень востребованы в воинских подразделениях, где несут службу наши бойцы... Их передадут пяти подразделениям в Запорожской, Херсонской областях и ДНР. Благодаря гуманитарной помощи, которую мы оказываем, участники СВО чувствуют нашу поддержку", - написал Мельниченко. Он опубликовал фотографии, на которых запечатлены пять автомобилей "Нива".
пензенская область
херсонская область
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892046931_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eb808fca84d0d9ec7baa2b429ae16487.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, херсонская область , донецкая народная республика, олег мельниченко, авто, общество
Надежные люди, Пензенская область, Херсонская область , Донецкая Народная Республика, Олег Мельниченко, Авто, Общество
Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации

Мельниченко: Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС России зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС России зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Пензенская область на следующей неделе передаст автомобили "Нива" бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.
"На следующей неделе в зону СВО из Пензенской области отправим крупную партию техники - автомобили "Нива". Помочь нашим бойцам предложил руководитель одного из сельхозпредприятий региона. Большое спасибо ему за неравнодушие и инициативность. Эти автомобили очень востребованы в воинских подразделениях, где несут службу наши бойцы... Их передадут пяти подразделениям в Запорожской, Херсонской областях и ДНР. Благодаря гуманитарной помощи, которую мы оказываем, участники СВО чувствуют нашу поддержку", - написал Мельниченко.
Он опубликовал фотографии, на которых запечатлены пять автомобилей "Нива".
 
Надежные людиПензенская областьХерсонская областьДонецкая Народная РеспубликаОлег МельниченкоАвтоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала