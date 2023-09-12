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Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации

Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 12.09.2023

Пензенская область передаст машины "Нива" бойцам в зону спецоперации

Пензенская область на следующей неделе передаст автомобили "Нива" бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T20:09

2023-09-12T20:09

2023-09-12T20:09

надежные люди

пензенская область

херсонская область

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олег мельниченко

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САРАТОВ, 12 сен - РИА Новости. Пензенская область на следующей неделе передаст автомобили "Нива" бойцам в зону специальной военной операции, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. "На следующей неделе в зону СВО из Пензенской области отправим крупную партию техники - автомобили "Нива". Помочь нашим бойцам предложил руководитель одного из сельхозпредприятий региона. Большое спасибо ему за неравнодушие и инициативность. Эти автомобили очень востребованы в воинских подразделениях, где несут службу наши бойцы... Их передадут пяти подразделениям в Запорожской, Херсонской областях и ДНР. Благодаря гуманитарной помощи, которую мы оказываем, участники СВО чувствуют нашу поддержку", - написал Мельниченко. Он опубликовал фотографии, на которых запечатлены пять автомобилей "Нива".

пензенская область

херсонская область

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пензенская область, херсонская область , донецкая народная республика, олег мельниченко, авто, общество