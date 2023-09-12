Российские солдаты знают, что им есть кого защищать, заявил Путин
Путин: российские солдаты на спецоперации знают, что им есть кого защищать
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении
Военнослужащие ВС РФ на опорном пункте на Купянском направлении. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Солдаты РФ знают, что им есть кого защищать в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши солдаты, ребята наши, герои наши, которые воюют там на передке, они знают, что им есть кого защищать. Это ключевой момент. Мы защищаем наших людей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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