https://ria.ru/20230912/spetsoperatsiya-1895793163.html

Российские солдаты знают, что им есть кого защищать, заявил Путин

Российские солдаты знают, что им есть кого защищать, заявил Путин - РИА Новости, 12.09.2023

Российские солдаты знают, что им есть кого защищать, заявил Путин

Солдаты РФ знают, что им есть кого защищать в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T11:55

2023-09-12T11:55

2023-09-12T11:55

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы рф

владимир путин

ситуация в днр и лнр

вэф-2023

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Солдаты РФ знают, что им есть кого защищать в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин. "Наши солдаты, ребята наши, герои наши, которые воюют там на передке, они знают, что им есть кого защищать. Это ключевой момент. Мы защищаем наших людей", - сказал Путин на пленарном заседании ВЭФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. VIII Восточный экономический форум проходит 10-13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

безопасность, россия, вооруженные силы рф, владимир путин, ситуация в днр и лнр, вэф-2023