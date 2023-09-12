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"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке

"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 12.09.2023

"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке

Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад с... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T05:17

2023-09-12T05:17

2023-09-12T05:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

центральный военный округ

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безопасность

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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВС Украины на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы артиллеристы ЦВО во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции", - рассказали в оборонном ведомстве. По данным Минобороны, артиллерийские расчеты "Мста-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинской армии, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника на данном участке фронта.

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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность