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"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 12.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:17 12.09.2023
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"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке
"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке - РИА Новости, 12.09.2023
"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке
Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад с... РИА Новости, 12.09.2023
2023-09-12T05:17
2023-09-12T05:17
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
центральный военный округ
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВС Украины на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. "В ходе боевой работы артиллеристы ЦВО во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции", - рассказали в оборонном ведомстве. По данным Минобороны, артиллерийские расчеты "Мста-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинской армии, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника на данном участке фронта.
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россия, вооруженные силы украины, центральный военный округ, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Центральный военный округ, Вооруженные силы РФ, Безопасность
"Отважные" уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Краснолиманском участке

МО: артиллеристы "Отважных" уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Красным Лиманом

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСамоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С"
Самоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Самоходная-артиллерийская установка (САУ) "МСТА-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 сен - РИА Новости. Военнослужащие расчетов самоходных артиллерийских установок "Мста-С" мотострелкового соединения Центрального военного округа уничтожили полевой склад с боеприпасами и боевую бронетехнику ВС Украины на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
"В ходе боевой работы артиллеристы ЦВО во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов подразделений разведки выполнили поражение склада боеприпасов, замаскированного в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции", - рассказали в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, артиллерийские расчеты "Мста-С" группировки "Центр" ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинской армии, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника на данном участке фронта.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЦентральный военный округВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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